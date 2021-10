“Il consiglio diocesano visita le Ac parrocchiali”

MAZARA DEL VALLO – Quest’anno il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica di Mazara del Vallo volge lo sguardo “a tutto campo” incontrando i volti e i sorrisi delle realtà parrocchiali diocesane. Lo fa attraverso l’Assemblea di inizio anno associativo 2021-22 itinerante, in tour.

Il tour inizierà venerdì 15 p.v. nella Chiesa Madre di Poggioreale e terminerà giovedì 28

ottobre 2021 presso la Chiesa San Giovanni Battista di Campobello di Mazara.

L’Azione Cattolica è piena di legami ed esperienze preziose e profonde cerchiamo, in

questo periodo post-pandemia, di sfruttare questi legami come kairos: un momento

opportuno per “prendere il largo” e cercare una nuova identità in un mondo che cambia

radicalmente sotto i nostri occhi. (Orientamenti pastorali dopo la pandemia 2021-22).-