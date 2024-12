Il corallo, anima di Trapani: maestria e tradizione in passerella

TRAPANI – La Città di Trapani domenica 22 dicembre, alle ore 18.30, nella sala grande del Complesso Monumentale San Domenico, presenta una serata evento dedicata all’arte del corallo, patrimonio identitario del territorio trapanese, nell’ambito della manifestazione “Il corallo, anima di Trapani“. A condurre sarà Vittoria Abbenante.

Sfileranno straordinari gioielli d’autore creati dal Maestro Fiorenza, “maestro corallaro” riconosciuto dall’UNESCO tra i Tesori Umani Viventi e iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia. In passerella, pezzi unici che spaziano da creazioni storiche a moderne interpretazioni dell’arte corallina, testimonianza di una tradizione che si rinnova.

Ad incantare il pubblico le performance musicali di Sara Cappello, cantastorie siciliana iscritta anche lei nel REIS. Accompagnata alla chitarra da Antonio Greco, presenterà “La Sirena” e l’antico canto dei corallari “Oe’ Nicò“, tramandato di generazione in generazione. A chiudere l’evento, il video mapping “Riflessi di Corallo”.

Un percorso espositivo diffuso coinvolgerà fino all’8 gennaio le storiche botteghe artigiane, templi storici della lavorazione del corallo: Rossocorallo, Coralli e Preziosi Graffeo e Damiano, e Gioielleria Fiorenza dal 1921. Ed ancora le vetrate di Palazzo Milo (Via Garibaldi 70), storica sede della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, ospiteranno una piccola esposizione di presepi in corallo della tradizione trapanese.

Altra tappa il Museo Regionale Agostino Pepoli, scrigno di una delle collezioni di arte del corallo più prestigiose al mondo.