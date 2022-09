Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per Piero Marchese i cui funerali si svolgeranno domani

PARTANNA – “E’ un momento di dolore per la nostra comunità di Partanna. Ci stringiamo attorno alla famiglia Marchese per l’improvvisa perdita del figlio, Piero, un giovane che aveva tutta la vita davanti e di cui piangiamo la scomparsa”. Il sindaco, Nicolò Catania e l’Amministrazione Comunale tutta, il Presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri, […]

PARTANNA – “E’ un momento di dolore per la nostra comunità di Partanna. Ci stringiamo attorno alla famiglia Marchese per l’improvvisa perdita del figlio, Piero, un giovane che aveva tutta la vita davanti e di cui piangiamo la scomparsa”.

Il sindaco, Nicolò Catania e l’Amministrazione Comunale tutta, il Presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri, a nome della città, manifestano cordoglio per la morte del 36enne Piero Marchese, ritrovato privo di vita a Roma, dove era arrivato da qualche tempo per motivi di lavoro, e i cui funerali si svolgeranno domani (1 ottobre) a Partanna alle ore 12 nella Chiesa di Santa Lucia.