Il Distretto Turistico Sicilia occidentale alla Bit di Milano

TRAPANI – La Fondazione Distretto Turistico della Sicilia Occidentale con il suo brand di destinazione West of Sicily sarà presente all’interno dello stand della Regione Siciliana (PAD 3 STAND A01 C12 D02 D15) insieme alle altre 3 Dmo (Islands of Sicily, Madonie Targa Florio, Valle dei Templi – Costa del Mito) e 4 aeroporti siciliani (aeroporti di Catania e Comiso, Lampedusa, Palermo e Trapani-Birgi).

Domenica 12 febbraio, alle ore 12, alla Fiera Milano City si terrà l’appuntamento-evento di presentazione dei sorprendenti risultati raggiunti.

Parteciperanno lo scrittore Gaetano Savatteri, autore di “Quattro indagini a Màkari” da cui è stata tratta la fiction Màkari prodotta da Rai 1, che racconterà la scelta di ambientare le sue storie nel Trapanese. Angelo Cappello, direttore del Centro per la Lettura e per il Libro del Ministero della Cultura, che approfondirà il rapporto tra letteratura e cinema, nelle forme del linguaggio e delle suggestioni, il gastronauta trapanese Peppe Giuffrè che racconterà l’inscindibile legame tra cucina e territorio e preparerà una cassata “live” e Ivan Ferrandes, location manager e presidente di TF West Sicily che traccerà la geografia delle recenti produzioni televisive e cinematografiche arrivate nella provincia. Modererà la giornalista del Tg2 Silvia Vaccarezza, ideatrice e conduttrice della rubrica Si Viaggiare.

“Credo che la prospettiva che abbiamo scelto quest’anno per presentare il nostro territorio alla Bit – ha dichiarato Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Sicilia Occidentale – sia quella che meglio ha espresso in questi ultimi anni le potenzialità turistiche e la forte capacità di attrazione del nostro territorio, testimoniata dalle presenze di turisti italiani e stranieri in continuo crescendo”.