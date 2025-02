il Distretto Turistico Sicilia Occidentale alla Bit di Milano

TRAPANI – Grande attenzione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale in previsione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio, dove sarà presente nello stand di 1100 mq della Regione Sicilia (Pad.11).

Da settimane il Distretto Turistico lavora per presentare il territorio e le tante esperienze alla manifestazione internazionale di settore tra le più importanti in Europa. E quest’anno saranno diversi i motivi di interesse che verranno proposti a operatori di settore, giornalisti e visitatori. Si parlerà di arte con il riconoscimento di Gibellina prima capitale italiana dell’Arte contemporanea, di enogastronomica con l’avvio del percorso di candidatura di Trapani e della sua provincia a Città creativa Unesco della Gastronomia fino alla presentazione del nuovo portale che trasformerà il Distretto da DMO a DMC e darà la possibilità di acquistare le esperienze e i servizi turistici direttamente su un sito moderno e dinamico.

Prima della Fiera, il 7 febbraio negli spazi di Food Stop, il Distretto organizza un incontro per fare conoscere sapori e profumi della Sicilia Occidentale a tour operator, operatori turistici e giornalisti, proponendo un viaggio enogastronomico attraverso il gusto lungo le coste tra isole e tonnare, nell’entroterra e nei borghi della provincia.

Il 9 febbraio alle 13,30, nello stand della Regione Sicilia, è in programma un talk-conferenza stampa alla quale parteciperanno la presidente del Distretto Turistico Rosalia D’Alì, rappresentanti pubblici e privati del territorio, Bruno Bertero destination manager del Distretto e Cristiano Casa il consulente di Città creativa dell’enogastronomia Unesco. Il talk dal titolo “Sicilia Occidentale terrà di creatività – Come l’arte, le tradizioni e la cultura del cibo caratterizzano l’identità dei luoghi” anticipa i contenuti sui quali verteranno gli interventi mirati.

“Ritorniamo alla Bit con proposte sempre nuove e adeguate alle esigenze di un mercato turistico in continua evoluzione – afferma Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Quest’anno dopo un intenso lavoro, faremo conoscere come, attraverso le esperienze, si può entrare in sintonia con l’identità e l’autenticità dei nostri luoghi scoprendone aspetti creativi, culturali ed emozionali. Presenteremo il nuovo portale West of Sicily arricchito di un market place e racconteremo i tanti e unici percorsi turistici, esperienziali ed enogastronomici. L’adesione di tanti Comuni della provincia e dei tanti privati e la loro collaborazione fanno sì che il lavoro sinergico che stiamo svolgendo sia sempre più produttivo, inclusivo ed efficace. Ringraziamo come sempre la Regione e l’assessore al Turismo Elvira Amata che ci ospitano, insieme agli altri Distretti, nel loro stand che ci consente di avere una grande visibilità in Fiera”.