Il dott. John Forte jr. se n’è andato all’età di 68 anni

PARTANNA – Oggi (4 agosto) il dott. John Forte jr. cardiologo di larghe prospettive, se n’è andato dopo una malattia che non gli ha lasciato tregua e che lo ha raggiunto quando già da tempo una paresi aveva bloccato la sua libertà di movimento e la sua carriera, ma non la sua voglia di vivere e di essere presente con le sue idee e la sua forza d’animo a contatto con i suoi amici fisici e poi, con l’avvento dei social media, virtuali. Voglia di giustizia e di legalità caratterizzavano i suoi comportamenti e i messaggi che lanciava spesso negli ultimi decenni via web. Italo-americano perché nato a Brooklyn (1953), in realtà era partannese a tutti gli effetti legato alla sua città dove ha abitato pressoché da sempre, un partannese che si era laureato in medicina all’Università di Palermo e si era specializzato in cardiologia. Manteneva i suoi legami con gli Stati Uniti per motivi professionali, ma anche culturali. Prima ancora che diventasse moda nazionale riuscì, infatti, ad esempio, a portare Halloween a Partanna nella meraviglia di tanti e manteneva legami con la Società Concordia, che era un punto di riferimento e di contatto con i partannesi d’America. I funerali saranno celebrati domani (5 agosto) nella Chiesa Madre di Partanna alle ore 11.