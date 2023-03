Il dr. Antonino Zinnanti è il candidato sindaco del gruppo dell’on. Catania

PARTANNA – Finalmente quanto circolava ormai da tempo, il sindaco di Partanna on. Nicolò Catania ha annunciato il candidato sindaco del suo gruppo: è Antonino Zinnanti, 54 anni, assessore della giunta Catania ed ex vicesindaco. Zinnanti, già indicato addirittura nella copertina del giornale Kleos di ottobre assieme a Angelo Bulgarello e a Massimo Cangemi come […]