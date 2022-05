Il duo pianistico Leslie Howard e Ludovico Troncanetti in concerto per gli Amici della Musica di Trapani

TRAPANI – Oggi (19 maggio) per la 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, concerto del duo pianistico composto da Ludovico Troncanetti e Leslie Howard.Un concerto dagli alti contenuti musicali e pianistici. Un recital dove a confrontarsi saranno anche due diverse generazioni di pianisti. Appuntamento alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, in […]

