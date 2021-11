Il Ferrigno-Accardi guadagna i primi posti nella classifica di Eduscopio, amplia la sua offerta formativa e riprende l’orientamento in presenza

CASTELVETRANO – Si riaprono le porte dell’Istituto Superiore “G.B. Ferrigno-V. Accardi” per accogliere genitori e studenti della terza media che, previo appuntamento e nel rispetto della normativa anti-covid, vogliono visitare spazi e laboratori dei plessi di Castelvetrano e Campobello. Dopo l’improvvisa battuta d’arresto legata all’emergenza pandemica, torna la possibilità dell’orientamento in presenza. Tra dicembre e gennaio, insegnanti e studenti saranno pronti a presentare diversificate attività progettuali e a soddisfare la curiosità di quanti intendono saperne di più sull’offerta formativa del Ferrigno-Accardi. Tante le novità da approfondire in riferimento alle proposte dell’Istituto che, secondo la recente indagine di Eduscopio (il portale creato dalla Fondazione Agnelli per monitorare la qualità degli istituti scolastici di formazione secondaria) si posiziona al primo posto tra le scuole della provincia di Trapani per percentuale di occupazione dopo il Diploma e coerenza tra corso di studi e lavoro trovato. Per gli indirizzi Servizi e commerciali (nella sede di Castelvetrano) e Costruzioni Ambienti e Territorio (nella sede di Campobello di Mazara) è prevista una curvatura sportiva che ha lo scopo di costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possano fornire competenze e conoscenze spendibili per il lavoro nel mondo dello sport attraverso moduli pratico-sportivi e moduli di area linguistico-letteraria, area scientifica, area giuridica e del management e area tecnica. In seno all’offerta dell’indirizzo tecnico, per la sede di Castelvetrano, di particolare rilievo è l’articolazione Relazioni internazionali per il Marketing che fornisce fondamentali chiavi di volta per l’ingresso nel modo del lavoro quali il linguaggio specifico del business e la formazione interdisciplinare di carattere internazionale. Le informazioni sulle varie proposte e iniziative didattiche saranno altresì fornite a mezzo del sito web e dei canali social dell’Istituto e anche attraverso una validissima applicazione per visite virtuali, realizzata dagli studenti dell’indirizzo Sistemi informativi aziendali.

Si riportano di seguito le giornate nelle quali è possibile visitare la scuola:

Giovedì 02 dicembre 2021 dalle 15.30 alle 18.30

Martedì 14 dicembre 2021 dalle 15.30 alle 18.30

Martedì 21 dicembre 2021 dalle 15.30 alle 18.30

Giovedì 13 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18.30

Martedì 18 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18.30

Martedì 25 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18.30

Per ulteriori informazioni chiamare ai seguenti numeri: 0924/81151 – 0924511601

339/3356452 – 347/6050771 – 347/2623418