Il film “Il mio nome è Nevenka” arriva nelle sale italiane il 25 novembre, giornata simbolo della lotta contro la violenza di genere

MILANO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Il mio nome è Nevenka, il nuovo film di Icíar Bollaín, sarà protagonista di un evento speciale a Milano sabato 22 novembre alle ore 9.45, presso Anteo Palazzo del Cinema.

L’evento milanese si inserisce nel calendario nazionale di proiezioni e incontri organizzati da Exit Media, con l’obiettivo di trasformare la visione del film in un’occasione di confronto e sensibilizzazione collettiva su un tema ancora oggi di stringente attualità. Il mio nome è Nevenka racconta, infatti, la storia vera della prima donna spagnola che ha avuto il coraggio di rompere il silenzio e denunciare pubblicamente un politico, che all’epoca era il suo capo e sindaco della città, anticipando così di quasi vent’anni il movimento #MeToo e aprendo un dibattito pubblico sulla violenza e sull’abuso di potere nelle istituzioni.

Il mio nome è Nevenka è un’opera dal forte impatto civile e umano che affronta con lucidità il tema dell’abuso di potere, della violenza psicologica e dello stalking sul posto di lavoro, restituendo con sensibilità il percorso interiore di una donna costretta a difendere la propria dignità in un sistema ostile.

Il film arriva nelle sale italiane come evento speciale in concomitanza con il 25 novembre, giornata simbolo della lotta contro la violenza di genere istituita dalle Nazioni Unite e con i “16 giorni di attivismo”, con proiezioni e iniziative realizzate in collaborazione con Una, Nessuna Centomila e WIFT&M – Women in Film, Television & Media Italia.

Nel nostro Paese, secondo l’XI Rapporto Eures 2024, ogni tre giorni una donna viene uccisa. Il 26% delle donne ha subito nella vita violenze fisiche, sessuali o psicologiche dal partner (FRA, EIGE, Eurostat, EU gender-based violence survey, 2024). Nel 2023 oltre 60.000 donne si sono rivolte a un centro antiviolenza (Istat 2024), il 74% di loro senza autonomia economica. Le donne rappresentano il 91% delle vittime di violenza sessuale, l’81% delle persone maltrattate da familiari e conviventi e il 74% delle vittime di atti persecutori (INPS, Rendiconto di Genere, 2024). Nello stesso anno, si stima che l’87% delle vittime di omicidi sono stati commessi da partner o ex partner (Ministero dell’Interno, INPS 2024) e il 74% delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza non aveva autonomia economica (Istat, I Centri Antiviolenza, Anno 2023).

Il mio nome è Nevenka è un film che trasforma una vicenda giudiziaria in un atto di memoria e resistenza, ricordando che ogni denuncia è un passo avanti verso la libertà.