Il film “La Versione di Anita” (Garibaldi) al cinema dal 1° Giugno 2023

PALERMO – Il Film di Luca Criscenti “La Versione di Anita” con Flaminia Cuzzoli, Lorenzo Lavia, Marino Sinibaldi, sarà al Cinema dal 1° Giugno 2023. Il film è una coproduzione italo-brasiliana che intende riscoprire la figura di Anita Garibaldi a 200 anni dalla sua nascita.

Nata in Brasile nel 1821 e morta in Italia a soli 28 anni, quattro volte madre, Anita Garibaldi ha vissuto una vita avventurosa e ha combattuto battaglie cruciali per la libertà dei popoli brasiliano e italiano. Nell’immaginario di molti è sempre stata solo la moglie fedele dell’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, ma alla luce delle più recenti ricerche, si rivela una donna autonoma, indipendente, capace di scelte difficili e spesso scomode.

il documentario porta a rileggere una vicenda storica che ancora oggi deve essere pienamente rivelata.