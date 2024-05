Il fine settimana ha regalato belle prestazioni ai supporters della scuderia RO racing

GIARRE – Il fine settimana appena trascorso ha regalato belle prestazioni ai supporters della scuderia RO racing.

In Sicilia, in provincia di Catania, al 23° Slalom Giarre Milo, valido per il Campionato Siciliano di specialità, Alice Gammeri, con la sua Clio Williams della classe N2000 si è piazzata al secondo posto tra le dame. Nel Gruppo A e in classe A1400, vittoria limpida per la Peugeot 106, condotta da Alessio Truscello. Encomiabile la prestazione fornita da Marco Gammeri che, con la sua Renault Clio RS, si è imposto sia nel Gruppo sia in classe E1 Ita 2000.