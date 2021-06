Il Flag Trapanese approda a Marsala, la seconda tappa dei Road Show

MARSALA – Martedì 29 giugno, con inizio alle ore 10.00, negli spazi del Complesso Monumentale “San Pietro”, a Marsala, sarà attivo uno sportello (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – dalle ore 15.00 alle ore 17.00) per incontrare tutti i pescatori che abbiano manifestato la propria intenzione di partecipare agli incontri informativi online a sostegno dei lavoratori del mare e dell’economia legata alla pesca. L’iniziativa è organizzata dal Flag Trapanese in collaborazione con l’Accademia Eraclitea in una fase delicata per la ripartenza al tempo del post covid-19.

Oltre cinquanta i pescatori della marineria di Marsala che sottoscriveranno la domanda in presenza e che riceveranno tutte le informazioni relative alle modalità di fruizione online del percorso di formazione.

Alle ore 10.30 si svolgerà una conferenza di presentazione delle attività. Interverranno Oreste Alagna, assessore alle attività produttive del Comune di Mazara del Vallo, Andreana Patti, presidente del Flag “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”, Alessandro Incognito, amministratore unico dell’ Accademia Eraclitea, Giuseppe Laudicina, presidente della Cooperativa “Lilybeo”, Giuseppe Mauro, presidente della Cooperativa “Azzurra Pesca”.

La conferenza sarà moderata dalla giornalista Jana Cardinale e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Flag “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese” e su quella dell’Accademia Eraclitea. Media partner saranno Prima Pagina Marsala e Tvio.

Tutte le attività sono realizzate dal Flag “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese” in collaborazione con l’Accademia Eraclitea, Ente di ricerca e di alta formazione, e costituiscono attuazione dell’intervento “Creazione di percorsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori, in ambiti diversi da quelli della formazione obbligatoria” del Piano di Azione Locale.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno:

• martedì 6 luglio, alle ore 10.00, negli spazi del Lazzaretto di Trapani (sede del Flag Trapanese);

• martedì 13 luglio, alle ore 10.00, negli spazi del Cine Teatro Comunale di San Vito lo Capo.