Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri “Culquaber”, in visita al Comando provinciale di Trapani

TRAPANI – Nella mattinata di ieri (12 febbraio) il Generale Domizi si è recato in visita al Comando Provinciale di Trapani, dove, accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Mauro Carrozzo, ha incontrato una rappresentanza di militari appartenenti a tutti gli ordini e gradi, provenienti dalle articolazioni territoriali e di specialità dell’Arma in provincia nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Rivolgendosi ai suoi militari, l’Ufficiale Generale li ha “esortati a proseguire nell’adempimento dei doveri istituzionali e nella diuturna attività di servizio con impegno e serenità, sottolineando l’importanza di assicurare, all’interno dei reparti, un clima di operosa armonia”, il Generale ha più volte richiamato la centralità di valori quali etica, fedeltà, esempio, che sorreggono l’Istituzione e ai quali ogni Carabiniere deve ispirare il proprio agire, complimentandosi con tutti per il loro encomiabile operato quotidiano.

Il Comandante Interregionale ha poi incontrato le massime Autorità Giudiziarie di Trapani e Marsala e il Prefetto di Trapani sua Eccellenza Daniela Lupo, nel corso dell’incontro, sono state affrontate le principali tematiche afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica e alle attività di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità, l’Alto Ufficiale ha ricevuto apprezzamenti per il servizio svolto dall’Arma in Provincia e per l’efficace coordinamento con le altre istituzioni, orientato al perseguimento del bene comune.

A conclusione della visita, il Generale si è recato presso la Stazione Carabinieri di Valderice, dove, ricevuto dal Comandate della Stazione Maresciallo Capo Pietro Floreno, ha incontrato i Militari di quel Comando ai quali ha voluto ricordare l’importanza della vicinanza alla cittadinanza di un Comando Arma in un piccolo centro abitato, baluardo di legalità e serenità sociale, in quella sede ha poi incontrato i sindaci di Trapani e Valderice per una fattiva analisi di eventuali problematiche di sicurezza di quei territori, assicurando la massima disponibilità e impegno dei suoi uomini.