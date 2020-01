Il Giorno della memoria Requiem per i bambini vittime di tutte le guerre

TRAPANI – Anche quest’anno gli Amici della Musica di Trapani nell’ambito del Mifgash – Incontro: dialoghi e confronti con l’ebraismo organizzano un appuntamento importante per riflettere. Lunedì 27 gennaio, ovvero il Giorno della Memoria, il giorno di ricordo e commemorazione delle vittime dell’Olocausto, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’ Alberto sarà possibile assistere al […]

TRAPANI – Anche quest’anno gli Amici della Musica di Trapani nell’ambito del Mifgash – Incontro: dialoghi e confronti con l’ebraismo organizzano un appuntamento importante per riflettere. Lunedì 27 gennaio, ovvero il Giorno della Memoria, il giorno di ricordo e commemorazione delle vittime dell’Olocausto, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’ Alberto sarà possibile assistere al “Requiem per i bambini vittime di tutte le guerre” con il mezzosoprano Lorena Scarlata e Giorgio Gasbarro al violoncello. Musiche del compositore marsalese Antonio Fortunato.

Un concerto organizzato dagli Amici della Musica di Trapani in collaborazione con l’ Axis – Progetto Diocesano per la ricerca, le arti e il dialogo culturale, la Diocesi di Trapani, il Goethe Institut, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco Trapani e con il patrocinio dell’Uncei -Unione delle Comunità Ebraiche in Italia.

Il Mifgash – Incontro: dialoghi e confronti con l’ebraismo è un evento che, dal 16 al 30 gennaio, si sta svolgendo nella Chiesa di Sant’Alberto in Via Garibaldi, a Trapani. Un festival dedicato alla conoscenza della cultura ebraica nei suoi vari aspetti. L’evento giunto alla sua terza edizione è organizzato in collaborazione con Mons. Liborio Palmeri, direttore del Museo e del Centro Culturale San Rocco.

BIGLIETTI

– Intero euro 7,00,

– Ridotto euro 5,00 (studenti fino a 24 anni, possessori Diamond Card, Associazione 50&Più, Soci Associazione Amici della Musica – Calatafimi Segesta)

– Partecipanti al Mifgash euro 3,00.