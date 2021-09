Il Giro di Sicilia a Partanna

PARTANNA – Dopo il Giro d’Italia del maggio scorso, Partanna ha visto passare stamattina (29 settembre) i corridori del Giro di Sicilia nella seconda tappa del Giro con partenza da Selinunte e arrivo a Mondello per un totale di 173 Km. Pochi minuti intorno alle undici per un breve evento che ha creato “movimento” nella […]

