Il Giro di Sicilia, quest’anno alla sua 30esima edizione, torna a Partanna 

PARTANNA – Torna a Partanna, domani, il Giro di Sicilia, un grande evento molto atteso dagli appassionati di automobilismo e non solo, giunto quest’anno alla 30esima edizione. Lo scorso anno scorso la manifestazione era stata annullata a causa delle restrizioni imposte dal Covid19 e delle limitazioni agli spostamenti.

Alla presentazione del Giro di Sicilia, il 3 giugno al Motorvillage di Palermo, sono intervenuti i presidenti dei diversi club siciliani a supporto della manifestazione, confermando la grande attesa e l’entusiasmo per il passaggio delle vetture nei Comuni di appartenenza, ed era presente anche il sindaco di Partanna, Nicola Catania.

Particolare attenzione è stata posta agli eventi organizzati concomitanti al passaggio della stessa rievocazione internazionale. La manifestazione, che vedrà lungo le varie tappe diversi settori allestiti con le prove di precisione, dopo Partanna giungerà a Marsala. In serata gli equipaggi si trasferiranno presso il Baglio Basile, dove si svolgeranno cena e premiazione.

“Siamo lieti di ospitare domani un Giro di Sicilia che si rinnova, proponendo percorsi che offrono paesaggi mozzafiato e che ogni anno gode del connubio meraviglioso di auto storiche e territorio, con equipaggi che intervengono da diverse parti del mondo per vivere un grande evento culturale e sportivo di interesse internazionale – dice il sindaco Nicolò Catania – . Il transito nella nostra città è previsto per le ore 16. E’ un grande segnale di ripresa per il nostro territorio e la nostra isola tutta”.