“Il Giubileo è cultura”, a Terrasini intitolata una strada a Salvo D’Acquisto, il giovane vicebrigadiere che sacrificò la vita per salvare 22 civili

TERRASINI – Nei giorni scorsi dopo la giornata dedicata a Rosario Livatino, la città di Terrasini ha reso omaggio a Salvo D’Acquisto, il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri fucilato il 23 settembre 1943 a soli 23 anni, per salvare 22 civili innocenti dalla rappresaglia nazista.

In un clima di grande partecipazione e commozione, si è svolta la cerimonia di intitolazione di una nuova strada, all’incrocio con via Carlo Alberto dalla Chiesa, dedicata a D’Acquisto. Presenti autorità civili, religiose e militari e – in rappresentanza della famiglia – il maresciallo maggiore Mauro D’Acquisto, nipote dell’eroe.

La benedizione è stata impartita dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, assistito dal cappellano militare don Salvatore Falzone. Una corona di alloro è stata deposta ai piedi della nuova targa, mentre le note del silenzio hanno avvolto i presenti in un silenzio carico di emozione.

La recente elevazione di Salvo D’Acquisto al titolo di Venerabile sottolinea come quel gesto non sia stato solo un atto di eroismo militare, ma anche una suprema testimonianza di fede cristiana e di amore universale.

«Abbiamo voluto, anche noi nell’anno giubilare – ha ribadito il sindaco Giosuè Maniaci – dare il nostro contributo come amministrazione comunale, celebrando, nel corso di questa rassegna, quattro personaggi che hanno fatto grande il nome della Sicilia ma di tutta l’Italia».



Prossimi appuntamenti

• Giornata dedicata a padre Pino Puglisi (autunno 2025)

• Giornata dedicata a fratel Biagio Conte (dicembre 2025)

