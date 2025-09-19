“Il Giubileo è cultura”, a Terrasini quattro grandi appuntamenti per celebrare la speranza e l’identità della gente

TERRASINI – “Il Giubileo è cultura. Speranza: segno identitario della nostra gente, porta aperta davanti a noi” è il titolo del progetto con cui Terrasini aderisce al Giubileo 2025, il cui filo conduttore è “Pellegrini di Speranza”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici della nostra comunità, mettendo al centro la memoria di testimoni esemplari e la forza di una identità che si rinnova nel dialogo tra passato, presente e futuro.

Il cuore del progetto è rappresentato dalle quattro “due-giorni” dedicate a grandi figure del Novecento e dei nostri tempi, che hanno lasciato un segno indelebile con la loro vita e il loro sacrificio:

Rosario Angelo Livatino, il “giudice ragazzino”, martire della giustizia e primo magistrato beato nella storia della chiesa cattolica.

Salvo Rosario Antonio D’Acquisto, vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato per salvare decine di civili.

Giuseppe “Pino” Puglisi, sacerdote e educatore, simbolo della lotta alla mafia con la forza del Vangelo e dell’impegno sociale.

Biagio Conte, missionario laico e fondatore della Missione di Speranza e Carità, esempio luminoso di accoglienza e solidarietà verso gli ultimi.

Quattro “testimoni di speranza” che con il loro esempio continuano a parlare alle nuove generazioni e a ispirare un cammino di responsabilità e appartenenza.

Gli appuntamenti di settembre: Livatino e D’Acquisto protagonisti a Terrasini

Lunedì 22 settembre – Giornata dedicata a Rosario Angelo Livatino

Ore 10:30 – Cerimonia di intitolazione di una via cittadina.

Ore 11:15 – Inaugurazione dei medaglioni bronzei raffiguranti i quattro “testimoni di speranza” presso la Piazza Giubileo.

Ore 17:00 – Incontro-conversazione “Raccontaci di…” Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede… sub tutela Dei” a Palazzo d’Aumale.

Ore 21:00 – Concerto e recital “Esse quam videri” del coro polifonico “Pontis Mariae” a Palazzo d’Aumale.

Mercoledì 24 settembre – Giornata dedicata a Salvo D’Acquisto

Ore 11:00 – Cerimonia di intitolazione di una via cittadina.

Ore 17:00 – Incontro-conversazione e testimonianze “Raccontaci di…” Salvo Rosario Antonio D’Acquisto … se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!” a Palazzo d’Aumale.

Ore 21:00 – Concerto della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri “Sicilia” nell’atrio di Palazzo d’Aumale.

Gli appuntamenti proseguiranno in autunno con le giornate dedicate a Padre Pino Puglisi e a Fratel Biagio Conte, fino al 30 dicembre 2025, in un percorso che unirà celebrazioni religiose, incontri culturali e iniziative civico-sociali come l’intitolazione di vie e l’inaugurazione di monumenti commemorativi.

Terrasini e il suo territorio diventano laboratorio di “speranza in cammino”, dove il pellegrinaggio non è solo religioso ma anche culturale: un viaggio interiore e comunitario alla riscoperta delle radici, della forza dei valori comuni e della responsabilità verso il futuro.

Accanto agli appuntamenti commemorativi, la rassegna ospiterà una serie di incontri dal titolo “Raccontaci di te…”, veri e propri talk show con personalità di spicco del mondo della cultura, dell’università, dell’arte, del giornalismo, della politica e del volontariato.

Il pubblico sarà coinvolto non solo nei traguardi e nelle opere degli ospiti, ma soprattutto nei sogni, percorsi, sensibilità ed esperienze di vita che li hanno resi punti di riferimento. Interlocutori diretti saranno giovani, professionisti, rappresentanti di categorie sociali, in un dialogo cordiale e spontaneo, arricchito da intermezzi musicali e artistici.

La rassegna si svolgerà nei luoghi simbolo di Terrasini – dall’Aula Consiliare al Palazzo d’Aumale, dalle parrocchie all’istituto “Papa Giovanni XXIII”, fino alla suggestiva piazza Giubileo – trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico della memoria e della speranza.

