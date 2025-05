Il Kiwanis Club di Castelvetrano promuove la formazione e la sicurezza nelle scuole: concluso il corso BLS-D all’IISS Adria – G.P. Ballatore di Mazara

MAZARA DEL VALLO – Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il corso di formazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato dal Kiwanis Club di Castelvetrano presso il Polo Liceale di Mazara del Vallo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. L’iniziativa rientra tra le attività di service promosse dal club a favore della comunità e, in particolare dei giovani, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso e fornire agli studenti competenze salvavita fondamentali. Il corso ha visto la partecipazione attiva di numerosi docenti, studenti e personale ATA, che hanno avuto l’opportunità di apprendere le tecniche base di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), grazie alla guida esperta degli istruttori qualificati della Croce Rossa.

«Siamo orgogliosi di aver realizzato questo service, ideato e strutturato dai nostri soci, la dottoressa Doriana Licata e il professore Giovanni Campagna, che rappresenta un passo importante verso la creazione di una cittadinanza consapevole e pronta ad agire nelle emergenze”, ha dichiarato il Presidente del Kiwanis Club di Castelvetrano, Mario Nizzola che ha affermato: “Ringraziamo inoltre il luogotenente del Kiwanis Angelo Giordano per aver partecipato, il nostro Past Governatore distretto Italia San Marino, Antonio Maniscalco per essere intervenuto, la Dirigente Silvana Rosa Maria Lentini per la disponibilità e la Croce Rossa Italiana per la preziosa collaborazione”.

Il Kiwanis Club, fedele alla propria missione di “servire i bambini e le comunità del mondo”, continua così a investire in progetti educativi e sociali capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nel territorio.