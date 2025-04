“Il lavoro viaggia con noi”: il 9 maggio a Palermo il Truck della Fondazione Consulenti con info su contratti per gli studenti di 11 istituti

PALERMO – Basterà inviare il curriculum all’indirizzo email selezione@fondazionelavoro.it per essere ammessi a Palermo alla selezione di lavoro per i gruppi Mangia’s e Prezzemolo&Vitale. E’ una delle tante opportunità di accesso al mercato del lavoro offerte dal Truck “Il lavoro viaggia con noi”, il mezzo attrezzato con stand e spazi tecnologici e formativi, che nel suo secondo tour itinerante con gli esperti della Fondazionale Consulenti per il lavoro sta attraversando l’Italia offrendo ai giovani servizi di orientamento sulle competenze, assistenza per la compilazione del cv, info su sicurezza, legalità e contratti di lavoro.

Il Truck, grazie all’organizzazione locale dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Palermo, sarà in Piazza Verdi la prossima settimana, venerdì 9 maggio, dalle 9 alle 14.

Hanno già confermato la loro adesione 9 istituti di Palermo e provincia (Cannizzaro, Scaduto, Finocchiaro Aprile, Convitto nazionale Falcone, Maiorana, Einaudi-Pareto, l’alberghiero Borsellino, Mamiani, Danilo Dolci di Partinico) e si attende la conferma per il Garibaldi e il Meli.

Inoltre, dalle 10 alle 13, presso la Sala Rossa del Teatro Massimo, si svolgerà il dibattito su “Crescita dell’occupazione e qualità del

lavoro: come uscire dalla trappola del precariato”, al quale interverranno il direttore regionale dell’Inps Sicilia, Sergio

Saltalamacchia; il direttore regionale dell’Inail Sicilia, Giovanni Asaro; il comandante del Gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di

Palermo, colonnello Stefano Palminteri; il direttore del Centro per l’impiego di Palermo, Giovanni Vindigni; il presidente di Sicindustria,

Luigi Rizzolo; il magistrato presso la Sezione lavoro del Tribunale di Palermo, Giuseppe Tango; il presidente nazionale della Fondazione Consulenti per il lavoro, Vincenzo Silvestri; e il presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Palermo, Antonino

Alessi. Concluderà l’assessora regionale al Lavoro, Nuccia Albano.

Nella foto, il Truck in una delle tappe in

Italia del tour di quest’anno.