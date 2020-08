Il Luglio Musicale e il Maestro Cimarosa

TRAPANI – A Trapani, il 22 e il 25 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico il secondo titolo della 72esima stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Il Maestro Cimarosa, un viaggio tra le migliori produzioni del compositore Domenico Cimarosa con il regista ed interprete Marco Filippo Romano. Danilo Coppola per scene e costumi e Giuseppe Saccaro per le luci. Il Matrimonio Segreto, il Maestro di Cappella sono alcuni dei titoli che saranno interpretati. L’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese sarà diretta da Lorenzo Orlandi.

Uno spettacolo spassoso e vitale nato e pensato per un solo interprete che dialoga con orchestra e direttore, che prende spunto da “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa. Un vero e proprio “pasticcio gustoso”, il pubblico assaggerà e gusterà diverse pagine del padre dell’opera buffa, accompagnate da una serie di battute e colpi di scena. Una storia che ha per ambientazione una prova di assestamento prima di un concerto. Il teatro nel teatro sta alla base di questa regia, la rottura della quarta parete con il coinvolgimento del pubblico, l’arrivo dalla platea del fantomatico Maestro Sabatino Cimarosa, che dà nome alla sua orchestra. Sul palco una Swing Orchestra americana. Verranno così rappresentati tutti i vizi del mondo della musica e dell’opera: i capricci di “Primadonna”, i problemi e le rivalità fra orchestrali, la gara fra cantante e direttore e per finire le pene dell’impresario.

Il Luglio Musicale già, da due anni, applaude Domenico Cimarosa, mettendo in scena diverse opere del talentuoso ed eclettico compositore della Scuola Napoletana come “Il Matrimonio Segreto”.

Costo biglietti Intero € 10,00 – Ridotto [Under 18] € 7,00.

Sarà possibile acquistare i biglietti al Botteghino del Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita n.1 (presso Villa Margherita) tel 0923 29290, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, online sul sito www.lugliomusicale.it.

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non saranno stampati i libretti di sala. Il pubblico potrà scaricare il programma di sala sul sito.

Ecco il link http://www.lugliomusicale.it/images/stagione-2020/il-maestro-cimarosa.pdf

Nell’allegato sinossi e cast dell’opera.