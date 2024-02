Il Luglio Musicale Trapanese annuncia in Bit la 76ª Stagione: “Favole, fiabe e altri racconti…”

MILANO – Il Luglio Musicale Trapanese ha entusiasmato il pubblico ieri (4 febbraio), presentando la sua 76ª Stagione dal titolo “Favole, fiabe e altri racconti…”. La cornice prestigiosa della Bit di Milano ha accolto l’annuncio durante un talk organizzato dal Distretto Turistico della Sicilia Occidentale nel padiglione Sicilia, che ha visto tra i partecipanti il direttore artistico dell’Ente, Walter Roccaro.

“Il Luglio Musicale Trapanese è estremamente lieto di partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo, dove è possibile rappresentare efficacemente la vocazione turistica e culturale del nostro territorio ad un pubblico eterogeneo ed internazionale. La Stagione 2024 punta a realizzare un virtuoso equilibrio tra tradizione e innovazione, sia nei generi proposti, che spazieranno dall’opera lirica a quella da camera, dal repertorio barocco a quello contemporaneo, dal sinfonico al solistico, sia nelle modalità di relazione che in diverse occasioni sarà multidisciplinare, con la finalità di coinvolgere il pubblico dei più giovani “, ha dichiarato Roccaro.

Gli eventi si terranno in affascinanti luoghi di Trapani, tra cui il Teatro “Giuseppe Di Stefano”, il Chiostro di San Domenico e il piazzale antistante la Torre di Ligny.

La stagione si apre il 7 aprile con la maestosa Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini presso la Chiesa del Collegio dei Gesuiti, a Trapani. Tra gli spettacoli estivi, spicca l’opera Turandot di Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte, seguita da un omaggio a Francis Poulenc e George Gershwin con il Concerto per due pianoforti e orchestra e la celebre Rhapsody in Blue.

Il programma continua con opere come Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart e La Cenerentola di Gioachino Rossini, arricchite da recital, concerti jazz e performance in cui musica, danza, letteratura troveranno una speciale e suggestiva sinergica.

Per ulteriori dettagli, è disponibile la cartella stampa in allegato.

Per informazioni visitare il sito www.lugliomusicale.it. La campagna abbonamenti, con tante novità e sconti, inizierà nei prossimi giorni.