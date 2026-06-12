Il Maestro Paolo Morana nominato direttore del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani

TRAPANI – “Al nuovo Direttore, Maestro Paolo Morana, e a tutti i componenti del neo-eletto Consiglio Accademico vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che sotto la sua guida il Conservatorio continuerà a consolidare il proprio ruolo di eccellenza nel panorama dell’Alta Formazione Artistica e Musicale”.

Lo affermano il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino e il segretario territoriale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino, nell’esprimere sentite congratulazioni al Maestro Morana per la sua elezione alla guida del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani.

“Questo sindacato – aggiungono – accoglie con grande favore la nomina di una figura di comprovata esperienza e profondo legame con la comunità accademica locale, una scelta che garantisce continuità amministrativa e, al contempo, un rinnovato slancio per lo sviluppo artistico e formativo del territorio di riferimento”.

Macaddino e Marino colgono poi questa importante occasione per richiamare l’attenzione sul valore strategico e sociale della musica, considerandola non solo come una disciplina accademica o un’espressione estetica, ma come uno straordinario veicolo di crescita collettiva e di coesione sociale.

“In un momento storico complesso come quello che stiamo attraversando – sottolineano Macaddino e Marino – la musica si manifesta con tutta la sua potenza in quanto custode e depositaria di grandi valori universali. Le note non conoscono barriere linguistiche, culturali o sociali: sono, per loro stessa natura, uno strumento supremo di inclusione, accoglienza e dialogo. Dai banchi del Conservatorio Scontrino si levano quotidianamente messaggi di pace e cooperazione di cui il mondo ha profondo bisogno. Investire nella cultura musicale significa formare cittadini consapevoli, empatici e aperti al futuro”.

“La Uil e la Uil Scuola Rua di Trapani – concludono – rinnovano la propria disponibilità al dialogo e alla massima collaborazione con i vertici dell’Istituzione, nell’ottica di una sinergia mirata alla valorizzazione delle professionalità del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo e, soprattutto, a tutela del percorso formativo delle studentesse e degli studenti, vero cuore pulsante del Conservatorio”.