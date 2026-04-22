“Il maggio dei libri” del Museo “Agostino Pepoli”

TRAPANI – Il Museo “Agostino Pepoli” di Trapani aderisce alla manifestazione nazionale “Il maggio dei libri”, edizione 2026, con una serie di iniziative volte a portare il libro in un contesto diverso da quello tradizionale e a promuovere il piacere della lettura presso un pubblico il più possibile ampio e diversificato. Il Museo si propone dunque, ancora una volta, come un luogo vivo, in costante dialogo con il territorio e con il mondo dell’editoria, dove compiere esperienze stimolanti.

Si elencano qui di seguito le iniziative in programma:

• Giovedì 23 aprile, ore 17,00: presentazione del volume di Salvatore Bongiorno “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi”. Dialoga con l’autore Antonino Tobia. Ingresso libero.

• Sabato 16 maggio, ore 17,00: letture ad alta voce per bambini da tre a sei anni . L’attività è promossa in collaborazione con l’associazione “Nati per leggere”. Ingresso libero su prenotazione all’indirizzo email del Museo: museo.pepoli@regione.sicilia.it

• Giovedì 21 maggio, ore 17,00: presentazione del volume di Carla Rossi “Oltre i margini. Il linguaggio artistico delle miniatrici europee tra Medioevo e Rinascimento”. Ingresso libero.

• Venerdì 29 maggio, ore 17,00: presentazione del film documentario “Vincenzo Scuderi. La coscienza popolare dei beni culturali”. Ingresso libero.