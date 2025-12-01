Il mazarese Girolamo Ingardia (Gloria C8F Evo Suzuki) è il vincitore del 1° Slalom Automobilistico Termini Caccamo

TERMINI – CACCAMO – Il 1° Slalom Automobilistico Termini Caccamo (PA), prova a calendario AciSport disputata ieri, domenica 30 novembre, con validità per lo Challenge degli Emiri 2025 è stato vinto dal mazarese Girolamo Ingardia (Gloria C8F Evo Suzuki). Al secondo posto si è classificato il misilmerese Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki), al terzo posto l’agrigentino Salvatore Catanzaro (Gloria B5 Evo Suzuki). Miglior tempo tra le Autostoriche il madonita Pierluigi Fullone (Bmw M3).

La gara è stata organizzata dalla Scuderia Armanno Corse Palermo, in sinergia con la storica Scuderia Caccamo Corse, con il contributo della Regione siciliana ed il patrocinio del Comune di Caccamo. Teatro della gara è stato il tracciato da 3,950 km ricavato lungo una sezione della strada statale 285, che collega i centri di Termini Imerese e Caccamo, nel Palermitano.