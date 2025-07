Il mazarese Ingardia piu’ forte di tutti al Terzo Slalom Montemaggiore Belsito

MONTEMAGGIORE BELSITO – Niente da fare. Girolamo “Gimmy” Ingardia si conferma il più forte di tutti i suoi principali rivali ed appone il suo nome nell’albo d’oro del 3° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito, undicesimo appuntamento in stagione del Campionato Siciliano della specialità a calendario AciSport, nonché quarta prova dello Challenge degli Emiri 2025.

Al volante della sua scattante Gloria B5 Evo Suzuki, il preparatore e due volte campione siciliano Slalom regola il sempre più veloce catanese (di Biancavilla) Silvio Fiore, con la Radical SR4 Suzuki 1150, ottenendo la quinta affermazione stagionale e rafforzando la propria leadership nella graduatoria provvisoria del Regionale 2025, proprio davanti a Fiore. A completare un podio di ottima qualità, anche il giovane misilmerese, “figlio e fratello d’arte” Riccardo Cerniglia, più staccato dai due battistrada, ma ugualmente soddisfatto per aver accumulato chilometri e preso sempre più confidenza con la sua Bogani SN84 Suzuki.

Il “Montemaggiore Belsito”, organizzato in maniera impeccabile davanti al pubblico delle grandi occasioni dalla Misilmeri Racing, in stretta sinergia con la locale Belsitana Racing ed il basilare apporto dell’Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito e della Città Metropolitana di Palermo, con direzione di gara affidata al lucano Carmine Capezzera, sul percorso da 2,800 km articolato lungo una sezione della s.p. 7 “Montemaggiore Belsito-Alia”, ha visto al traguardo 52 piloti sui 54 ammessi alla partenza (44 Moderne ed 8 tra le Autostoriche, 58, invece, gli iscritti).

Eppure, l’esperienza nel 3° Slalom Città di Montemaggiore Belsito, non era iniziata affatto bene per Girolamo Ingardia. Il mazarese, portacolori della Trapani Corse, non ha infatti concluso Gara 1, a causa di un problema alla sospensione posteriore sinistra della sua Gloria. Ne ha approfittato Silvio Fiore, alfiere della Catania Corse, per chiudere in testa la prima frazione cronometrata e lanciare un segnale al suo avversario. Rimesso a posto il particolare meccanico sulla monoposto, per Ingardia è poi iniziata una cavalcata trionfale, fino al successo finale, in 118,66 “punti-secondi”, ottenuto nella terza salita.

A Silvio Fiore ed alla sua Radical non è rimasto altro da fare che tentare di limitare la prestazione di Ingardia, tuttavia senza esito. Il catanese ha chiuso la prova in 121,87 “punti-secondi” (risultato ottenuto nella seconda manche), a 3”21 dal vincitore. Prestazione più che incoraggiante, come detto, anche per Riccardo Cerniglia, il quale, nonostante una penalità in Gara 1, è comunque riuscito a difendere con la Bogani della Misilmeri Racing l’ottimo podio (in 131,19 “punti-secondi”, a 12”53 da Ingardia) dagli sferzanti attacchi portati dai velocissimi messinesi Domenico Gangemi (di Torregrotta, già campione italiano Slalom), 4° assoluto alla guida della Fiat 127 Sport della Phoenix e primo nel gruppo E1 Italia ed Alfredo Giamboi (di Novara di Sicilia, già vincitore a Montemaggiore nel 2023), 6° assoluto su Fiat X1/9 Coupè Dallara, a sua volta vincente nel gruppo Speciale e nella classe S6.

Tra i due peloritani si è inserito di prepotenza in quinta posizione il palermitano (vive a Belmonte Mezzagno) Gaetano Pizzi, bravo ad ottenere il massimo dalla Fiat 126 a motore Kawasaki schierata dalla Misilmeri Racing, mentre la settima piazza è stata occupata da un altro alfiere Misilmeri Racing, Antonio Ferraro, al volante di un’ennesima Fiat 126, sebbene motorizzata Suzuki (per lui anche il gradino più alto del podio nel gruppo E2SH Silhouette). A chiudere la “top ten” della generale, pure il nebroideo Alfonso Belladonna (8°, su Fiat Uno Turbo i.e. della RO Racing), la messinese due volte campionessa italiana Slalom in carica Angelica Giamboi (nono posto per lei, con l’altra Fiat X1/9 Coupè Dallara) ed un deluso trapanese Nicolò Incammisa, 10°, tuttavia mai in competizione con la Radical SR4 Suzuki della Trapani Corse.

Per quanto concerne le vittorie di gruppo, primati, inoltre, per il trapanese Ignazio Loddo (in gruppo A, con la Renault Clio S16 della Cst Sport), per il giovane locale Cosimo Gelsomino (in gruppo N, su Peugeot 106 Gti 16v della Misilmeri Racing), per l’altro trapanese Enrico Valenti (tra le Racing Start, anche lui su 106 Gti 16v per la Trapani Corse), attuale leader nello Challenge degli Emiri, per l’altro montemaggiorese Filippo Millonzi ( tra le VBC Bicilindriche, su Fiat 500, Misilmeri Racing).

Ed ancora, tra i leader di gruppo, Angelo Vitrano (nella Racing Start Plus, con la Peugeot 106 Gti 16v Misilmeri Racing), quindi i citati Ingardia (nel gruppo E2SS) e Fiore (E2SC). Nella classifica Femminile, vittoria per la citata Angelica Giamboi, mentre tra gli Under 23 ha svettato il campione italiano di categoria, il palermitano Davide Catalano, con la sempre ammirata Chevy 34 Sedan Yamaha Legends Car. Grazie ad un’ottima combinazione di risultati, ad imporsi nella graduatoria per Scuderie è stata la Misilmeri Racing, davanti alla Trapani Corse ed alla Armanno Corse Palermo.

Quasi senza storia l’affermazione del montemaggiorese Salvatore Ortolano tra le Autostoriche. L’alfiere della Cst Sport, nell’abitacolo della sua Fiat X1/9, ha regolato nella ideale classifica assoluta l’esperto belmontese Franco Barbaccia (Fiat Abarth 1000, Misilmeri Racing), il madonita Christian Grisanti (su Peugeot 205 Rallye), l’agrigentino Vito La Greca (Fiat Cinquecento Sporting) e l’altro agrigentino (ma di Sciacca) Stefano Sutera, con un’altra Fiat Abarth 1000, a completare la “top five” storica.

Grande attesa, tra gli addetti ai lavori ed i piloti presenti al 3° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito, per i due Memorial a cui la sfida era abbinata. Il Memorial “Antonio Mesi”, in ricordo dell’apprezzato sindaco del comune del Palermitano, è stato consegnato, in un’aura di densa commozione ed alla presenza dei familiari del primo cittadino scomparso a dicembre 2024, al vincitore assoluto della gara, pertanto a Girolamo Ingardia. Stessa emozione per la consegna del Memorial “Pino Guccione”, in ricordo dello stimato assessore comunale, anch’egli scomparso di recente. Il riconoscimento, in questo caso, è toccato al pilota meglio classificato tra i locali, quindi ad un emozionato Cosimo Gelsomino.

Ulteriori informazioni tecniche e curiosità sullo Slalom Città di Montemaggiore Belsito possono essere reperite dagli appassionati e dagli addetti ai lavori sul sito internet: http://www.misilmeriracing.it .

La classifica: 1) Girolamo Ingardia (Gloria B5 Evo Suzuki), in 118,66 “punti-secondi”, 2) Silvio Fiore (Radical SR4 Suzuki), in 121,87 3) Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki), in 131,19 4) Domenico Gangemi (Fiat 127 Sport), in 132,71 5) Gaetano Pizzi (su Fiat 126 Kawasaki), in 132,99 6) Alfredo Giamboi (Fiat X1/9 Coupè Dallara), 7) Antonio Ferraro (Fiat 126 Suzuki), in 134,64 8) Alfonso Belladonna (Fiat Uno Turbo i.e.), in 136,03 9) Angelica Giamboi (Fiat X1/9 Coupé Dallara), in 139,34 10) Nicolò Incammisa (Radical SR4 Suzuki), in 140,79 11) Rosario Rattenuti (Peugeot 106 Gti 16v), in 141,03 12) Lorenzo Lo Monaco (Fiat 500), in 141,75 13) Andrea Armanno (Gloria B4 Yamaha Fazer), in 142,77 14) Davide Catalano (su Chevy 34 Sedan Yamaha), in 142,94 15) Angelo Vitrano (Peugeot 106 Gti 16v), in 143,11.

Foto AA GIROLAMO INGARDIA (GLORIA B5 EVO SUZUKI) by MISILMERI RACING