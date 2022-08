Il medico Luciano Ricifari sarà il protagonista del terzo appuntamento della Rassegna “Loft Cultura, Parole e libri”

MARSALA – Per venerdì 2 settembre è in programma il terzo appuntamento letterario, nel Giardino storico dei Musei di Baglio Anselmi, della seconda edizione della Rassegna “Loft Cultura, Parole e libri”, organizzata dall’Associazione ‘Ciuri’, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala e il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità […]

MARSALA – Per venerdì 2 settembre è in programma il terzo appuntamento letterario, nel Giardino storico dei Musei di Baglio Anselmi, della seconda edizione della Rassegna “Loft Cultura, Parole e libri”, organizzata dall’Associazione ‘Ciuri’, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala e il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – del Comune di Marsala e del Parco Archeologico Lilibeo Marsala.

Protagonista sarà Luciano Ricifari, dirigente medico infettivologo all’ospedale San Marco di Catania, già ospite a Marsala lo scorso anno per la presentazione del suo libro “Storie di lato”, che verrà a presentare il suo nuovo lavoro dal titolo «E se fosse vero, la vita come mi è capitata» (edizioni Serra Tarantola). Si tratta dell’autobiografia dell’autore: da quando viene al mondo a quando, dopo le avventure da ragazzo pieno di gioia di vivere, il calcio e gli amori giovanili, in una sera di mezza estate, “avverte” il richiamo dell’anima a iscriversi a Medicina e a lavorare in Africa. E così accade. Poi la vita, la famiglia, gli incontri, le “coincidenze sincroniche” che gli capitano come per magia, lo conducono verso una nuova visione di se stesso e del significato di ciò che gli è capitato. E ai giovani, sia di età che nell’anima, rivolge il suo “appello”: l’Amore incondizionato, a partire da quello per se stessi, vero motore inesauribile dell’Universo, che siamo tutti chiamati a veicolare attraverso di noi, nel mondo.

Dopo «L’amore c’entra» e «Storie di lato», il medico-scrittore Luciano Ricifari invita a riflettere con il suo racconto autobiografico che unisce e integra le tematiche affrontate nei due precedenti volumi. Ricifari è medico missionario non solo per il suo lavoro in Africa: nel suo percorso personale e professionale la cura del corpo si intreccia a più riprese con la ricerca della cura dell’anima.

Dialogherà con la giornalista Jana Cardinale.