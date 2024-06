“Il mio dono”/Unicredit, raccolta fondi per il “progetto donna”

MAZARA DEL VALLO – Entro il 30 giugno, nell’ambito della campagna “Il mio dono” promossa da Unicredit, si potrà partecipare alla raccolta fondi per l’acquisto di materiale e di nuove macchine da cucire per il laboratorio di cucito da destinare alle attività del “Progetto donna”. Si tratta di un’iniziativa di UniCredit finalizzata alla distribuzione, a titolo di donazione tra le organizzazioni no profit dell’importo di 100 mila euro messo a disposizione da UniCredit nell’ambito delle attività promosse dal Progetto “Carta Etica”. Per sostenere il progetto della “Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus” si potrà donare tramite la piattaforma all’indirizzo www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/sicilia/fondazione_san_vitoonlus/iniziative/dono_di_squadra_-cuciamorelazioni.html. Per la redazione della classifica sarà calcolato l’ammontare di tutte le donazioni ricevute unicamente con la modalità “Dona online” (Visa, Mastercard, BancomatPay e MyBank), con esclusione delle donazioni disposte mediante bonifico, nel periodo di validità dell’iniziativa (dal 3 giugno al 30 giugno 2024). La donazione potrà essere riconosciuta da UniCredit, solo alle organizzazioni che saranno risultate beneficiarie di almeno 15 donazioni valide per un totale minimo di 1.000 euro, correttamente attribuito e contabilizzato durante il solo periodo di validità dell’iniziativa.