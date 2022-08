LUCCA SICULA – Il nostro collaboratore, il giornalista de “La Sicilia”, Enzo Minio, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Lucca Sicula (che si aggiunge all’altra cittadinanza onoraria ottenuta a suo tempo dal sindaco di Ribera) con la seguente motivazione: “In segno di amicizia, di affetto, di alta considerazione per i meriti del giornalista-scrittore nei confronti […]

LUCCA SICULA – Il nostro collaboratore, il giornalista de “La Sicilia”, Enzo Minio, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Lucca Sicula (che si aggiunge all’altra cittadinanza onoraria ottenuta a suo tempo dal sindaco di Ribera) con la seguente motivazione: “In segno di amicizia, di affetto, di alta considerazione per i meriti del giornalista-scrittore nei confronti della nostra comunità per avere contribuito ad accrescere il prestigio della collettività lucchese attraverso le sue opere e le molteplici attività giornalistiche e culturali”. Nella manifestazione tenutasi il 2 agosto hanno descritto l’impegno del giornalista Minio, oltre al sindaco di Lucca Sicula e al sindaco di Ribera, l’Ispettore dei Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana e diversi giornalisti come il redattore della provincia di Agrigento de “La Sicilia”. Giovani hanno letto alcuni articoli ed alcuni brani tratti dai libri di Enzo Minio scritti a partire dagli anni Settanta. Ad Enzo Minio vanno le congratulazioni del direttore di Kleos e di tutta la redazione.