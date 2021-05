Il papa chiede al vescovo Mogavero di portare i saluti ai pescatori

MAZARA DEL VALLO – «Porta i saluti da parte mia ai pescatori di Mazara del Vallo». Lo ha detto Papa Francesco a monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo, durante i lavori d’apertura dell’Assemblea generale della Cei, in corso a Roma. Monsignor Mogavero, nello spazio dedicato al confronto tra i Vescovi italiani e il Pontefice, ha raccontato della situazione difficile che i pescatori di Mazara del Vallo stanno vivendo con la Libia: da settembre a dicembre 18 pescatori sono rimasti sequestrati a Bengasi per 3 mesi e, nelle ultime settimane, due pescherecci – l’Aliseo e il Michele Giacalone – sono stati mitragliati dalla Guardia Costiera libica. Il Papa ha, altresì, ricordato i pescatori della flotta di San Benedetto del Tronto che, lo scorso anno, hanno raccolto 24 tonnellate di plastica in mare, mettendo in pratica quanto suggerito dall’enciclica “Laudato si’” sulla cura della casa comune.