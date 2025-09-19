Il partannese Agostino Bona si è laureato campione europeo WAKO nella categoria -69 k

PARTANNA – ll ring di Jesolo ha incoronato un nuovo re. Agostino Bona, il talentuoso kickboxer di Partanna, si è laureato campione europeo WAKO nella categoria -69 kg, portando a termine un percorso impeccabile che lo ha visto trionfare in cinque incontri consecutivi, culminato con una finale mozzafiato contro un coriaceo atleta irlandese, sconfitto per 9 a 4.

Una vittoria che non è frutto del caso, ma di dieci anni di dedizione e sacrifici. Agostino, che dal 2019 si allena con il Team Marino di Castelvetrano, ha affinato le sue tecniche sotto la guida esperta, dopo aver mosso i primi passi nella sua Partanna con Gerardo Ranauro del team Another Way. La sua bacheca dei trofei già vantava un titolo italiano nel 2019, ma quest’anno è stato un crescendo di successi: dalla vittoria al prestigioso torneo internazionale Golden Glove, sempre nella categoria -69 kg, al campionato regionale, fino al titolo italiano Federkombat, che gli ha spalancato le porte della Nazionale.

La convocazione in azzurro per i campionati europei era il coronamento di un sogno, e Agostino non ha deluso le aspettative. Ha affrontato e superato avversari di calibro internazionale provenienti da Germania, Ungheria, Polonia e Bulgaria, dimostrando una maturità agonistica e una determinazione fuori dal comune.

La sua storia è l’esempio lampante di come la passione, la disciplina e il duro lavoro possano trasformare un sogno in realtà.

Stefano Caruso