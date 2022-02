Il partannese Antonio Ferrucci proclamato BioMan 2021

PALERMO – Lo scorso 8 Dicembre, in occasione del Memorial Podistico “Salvo D’acquisto” tenutosi a Palermo, si è chiusa con grande successo la diciottesima stagione agonistica del circuito podistico BioRace: a trionfare è stato l’atleta partannese Antonio Ferrucci, tesserato per per la ADS Podistica Salemitana, che si è aggiudicato l’ambito titolo di BioMan 2021. La sua […]

PALERMO – Lo scorso 8 Dicembre, in occasione del Memorial Podistico “Salvo D’acquisto” tenutosi a Palermo, si è chiusa con grande successo la diciottesima stagione agonistica del circuito podistico BioRace: a trionfare è stato l’atleta partannese Antonio Ferrucci, tesserato per per la ADS Podistica Salemitana, che si è aggiudicato l’ambito titolo di BioMan 2021. La sua partecipazione a tutte le sei tappe previste dal circuito podistico sarà omaggiata sabato 12 Febbraio con la consegna di un premio speciale al Gran Galà BioRace che si terrà presso il Museo del Carabiniere sito in via Principe di Granatelli 35b a Palermo.

Stefano Caruso