Il piccolo Giovanni Milazzo, iscritto alla scuola di tennis della Società Canottieri Marsala, si qualifica per il Torneo Nazionale FIT Jp

MARSALA – Il giovanissimo atleta Giovanni Milazzo, iscritto alla scuola di tennis della Società Canottieri Marsala, continua a vincere in campo e si aggiudica anche la quarta tappa del circuito FIT Junior Program categoria RED. Si tratta di un livello promozionale del programma didattico nazionale, rivolto ai più giovani per imparare al meglio questo sport, che prevede tappe a squadre e individuali in campi ad hoc per i più piccoli.
Il prossimo impegno sportivo per Giovanni Milazzo sarà il 3 e 4 Maggio. L’atleta della Società Canottieri Marsala infatti prenderà parte al Torneo Nazionale FIT jp, un’importante competizione rivolta agli allievi delle scuole di tennis italiane, che quest’anno si svolgerà al Foro Italico di Roma durante gli Internazionali d’Italia.