Il pranzo di Natale dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”

CASTELVETRANO – Non è stato solo un momento di pausa dal lavoro, ma una vera e propria celebrazione del senso di comunità. Il 22 dicembre, presso il Baglio Trinità, l’intero Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” si è riunito per il tradizionale pranzo di Natale, trasformando un semplice appuntamento conviviale in una testimonianza di unità e affetto.

Il pranzo ha visto una partecipazione corale: docenti di ogni ordine e grado e personale ATA si sono ritrovati attorno alla stessa tavola per scambiarsi gli auguri prima dell’inizio delle vacanze natalizie. La massiccia presenza di tutto l’organico ha confermato quanto il senso di appartenenza a questa istituzione sia forte e radicato.

L’aria che si respirava durante il pranzo era quella delle grandi occasioni, ma con la spontaneità che solo una “grande famiglia” sa creare. I presenti hanno potuto vivere un momento di relax lontano dalla frenesia delle aule e degli uffici, consolidando legami che vanno ben oltre la semplice collaborazione professionale.

A sottolineare il valore della giornata è stato l’intervento del Dirigente Scolastico, che ha voluto rivolgere un pensiero speciale a tutti i presenti:

“Vedere una partecipazione così sentita mi riempie di orgoglio: questa è la conferma che la nostra non è solo una scuola, ma una comunità coesa. Desidero ringraziare sinceramente ogni componente del personale per la dedizione e l’eccellente lavoro svolto quotidianamente; auguro a voi e alle vostre famiglie un Natale di serenità, guardando al nuovo anno con l’auspicio che sia per il nostro Istituto ricco di nuovi traguardi e grandi soddisfazioni”.

L’Istituto “Lombardo Radice Pappalardo” si avvia così verso le festività con lo spirito giusto: quello di una squadra affiatata che guarda al nuovo anno con rinnovato entusiasmo e la forza di un legame umano che fa la differenza nel lavoro quotidiano con gli alunni.