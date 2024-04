Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, in visita al 6° Reggimento bersaglieri

TRAPANI – Nei giorni scorsi, il Prefetto di Trapani, dott.ssa Daniela Lupo, ha fatto visita, per la prima volta dopo l’assunzione dell’incarico istituzionale, al 6° Reggimento bersaglieri presso la Caserma M.O.V.M. “Luigi Giannettino”, sede stanziale dell’unità di fanteria media dell’Esercito Italiano.

Al suo arrivo il Prefetto è stata accolta dal Comandante di Reggimento, Col. Michelangelo Genchi, e dal suo staff. Dopo la resa degli onori, il Prefetto ha assistito a un briefing di presentazione sugli aspetti peculiari dell’Unità bersaglieri, durante il quale ha espresso la propria vicinanza all’Esercito per il ruolo svolto quotidianamente al servizio della collettività.

La visita all’installazione militare è proseguita con una mostra statica e una dimostrazione di “controllo della folla”, condotta da alcuni plotoni bersaglieri, per concludersi con la tradizionale firma dell’Albo d’Onore.