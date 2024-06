Il Prefetto di Trapani incontra il responsabile del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell’Aspromonte

TRAPANI – Nella giornata odierna (26 giugno) il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha incontrato il Ten. Col. Pietro Felice Marchetta, responsabile del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell’Aspromonte e Pantelleria.

Nel corso del cordiale incontro, sono state discusse le modalità di lavoro congiunto tra le due istituzioni per la tutela del territorio e il raggiungimento degli obiettivi comuni per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, dove i Carabinieri Forestali esercitano funzioni di sorveglianza e tutela del Parco Nazionale, nonché di prevenzione e repressione dei reati ambientali.

In particolare, con l’avvio della stagione estiva coincidente con il periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, il Responsabile del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale ha assicurato l’aumento dei militari impiegati nell’attività di sorveglianza e vigilanza a salvaguardia delle aree di maggior pregio naturalistico dell’isola, che si realizza con mirati servizi di pattugliamento e perlustrazione del territorio, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale Regionale, il personale di Protezione Civile e gli altri Enti coinvolti nella campagna Anti Incendio boschivo.

Oltre al ruolo di prevenzione in materia di contrasto agli incendi boschivi, i militari espletano anche attività investigativa mediante apposita repertazione. Nei casi di particolare gravità, il reparto ricorrerà all’attivazione di militari della Task Force Incendi Boschivi, come nel caso del grave incendio che ha colpito l’isola nell’estate 2022.

L’attività di sinergia tra la Prefettura di Trapani e il Reparto Carabinieri Forestali di Pantelleria è continua e costante e si pone come obiettivo prioritario la tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale dell’isola, in concorso e collaborazione con tutti gli Enti coinvolti.