Il Prefetto di Trapani incontra l’Associazione Siciliana della stampa

TRAPANI -Lo scorso 10 settembre, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo ha ricevuto, su richiesta, la segreteria dell’Associazione Siciliana della stampa – sezione di Trapani, composta dai giornalisti Vito Orlando, Mariza D’Anna e Massimiliano Firreri.
L’occasione, in un clima di cordialità, ha consentito di riflettere sull’importanza della professione giornalistica per la corretta informazione, presupposto indispensabile per la partecipazione consapevole di ogni cittadino alla continua costruzione della democrazia.
Un compito così rilevante per l’interesse pubblico, che deve sempre potersi svolgere serenamente, libero da qualsiasi pressione occulta o palese.
Nell’assicurare pieno supporto istituzionale alla libera stampa, il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’informazione del territorio.