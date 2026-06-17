Il Prefetto incontra i sindaci neo eletti in Comitato

TRAPANI – I Sindaci di Marsala avv. Andreana Patti, di Campobello di Mazara Daniele Vito Mangiaracina e di Gibellina dott. Salvatore Sutera, eletti nelle scorse consultazioni amministrative, sono stati ricevuti dal Prefetto Daniela Lupo nell’ambito del CPOSP svoltosi nella giornata odierna, con la presenza del Questore, dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Capo Sezione DIA. L’incontro ha dato modo di ascoltare i tre sindaci neo eletti dopo il loro insediamento, nell’ottica di consolidare e approfondire la conoscenza e la comunicazione con i territori e le collettività.

Ai nuovi Amministratori il Prefetto ha rappresentato la piena disponibilità del CPOSP a collaborare con loro sulle questioni oggetto di disamina durante l’incontro e su quelle che si presenteranno in futuro.

È stata manifestata l’intenzione di rivedersi a breve nei rispettivi comuni per un confronto più approfondito sui numerosi temi che vedono le istituzioni quotidianamente impegnate al servizio dei cittadini.