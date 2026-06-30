Il Premio Favignana per il Teatro a Leo Gullotta: una lezione di arte, umanità e libertà. Commozione per il riconoscimento ricevuto sull’isola

FAVIGNANA – Favignana ha reso omaggio a uno dei più grandi interpreti del teatro e del cinema italiano. Nell’ambito della XIV edizione del FestivalFlorio, diretto dal Maestro Giuseppe Scorzelli, Leo Gullotta ha ricevuto il Premio Favignana per il Teatro, riconoscimento dedicato a una carriera che, da oltre sessant’anni, rappresenta uno dei punti più alti dello spettacolo italiano.

La serata, ospitata negli ex Stabilimenti Florio, si è aperta con un intenso dialogo tra Giuseppe Scorzelli e l’attore catanese, proseguito poi con le domande del pubblico in un confronto spontaneo e partecipato che ha restituito il ritratto di un artista capace di intrecciare memoria, esperienza professionale e riflessione sul valore della cultura, della formazione e del ruolo dell’attore nella società.

Sin dalle prime battute, Gullotta ha voluto spiegare il senso della sua presenza a Favignana, sottolineando di aver accolto l’invito per il piacere di essere nel suo Sud e di incontrare il pubblico, ribadendo un principio che ha accompagnato tutta la sua carriera: «Il pubblico va rispettato sempre». Un concetto che, ha spiegato, rappresenta il fondamento del suo modo di vivere il teatro e il cinema, perché ogni successo artistico trova il suo significato proprio nel rapporto umano con chi assiste a uno spettacolo, entra in una sala cinematografica o sceglie di seguire il percorso di un interprete.

Ripercorrendo oltre sessant’anni di lavoro, Gullotta ha ricordato alcuni dei grandi maestri che hanno segnato il suo cammino artistico. Parole di profonda ammirazione sono state dedicate a Giuseppe Tornatore, definito un talento straordinario capace di raccontare come pochi la Sicilia e l’animo umano, ed Ennio Morricone, del quale ha voluto evidenziare non soltanto la statura musicale, ma soprattutto la straordinaria semplicità umana. «Nelle persone più semplici c’è sempre una grande presenza», ha osservato, ricordando il compositore come un esempio di discrezione, eleganza e autenticità.

Il suo racconto ha toccato anche l’incontro con Nanni Loy, ricordato come uno dei grandi innovatori della televisione e del cinema italiano, e gli anni della formazione al Teatro Stabile di Catania, accanto a interpreti come Salvo Randone, Valeria Moriconi e Glauco Mauri. Un percorso umano e artistico che si è intrecciato anche con figure come Giuseppe Fava, di cui ha ricordato il coraggio, la libertà di pensiero e l’insegnamento più prezioso: difendere sempre le proprie idee attraverso la cultura, il dialogo e la conoscenza.

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il valore dello studio. Rivolgendosi soprattutto ai più giovani, Gullotta ha ricordato come il talento, da solo, non sia mai sufficiente. «Si studia per sapere di più, si studia perché apre la mente», ha spiegato, paragonando la preparazione dell’attore a quella di qualsiasi altra professione che richieda competenza, disciplina e responsabilità. Una riflessione che ha trasformato l’incontro in una vera lezione sul significato più profondo dell’arte e della formazione.

Particolarmente emozionante il momento conclusivo della serata, quando il Sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, l’Assessore alla Cultura Dafne Borgia e l’Assessore alle Politiche Sociali Ignazio Lucido hanno consegnato a Leo Gullotta il Premio Favignana per il Teatro 2026. Visibilmente commosso, l’attore ha ringraziato il FestivalFlorio, il Comune e il pubblico dell’isola, definendo il riconoscimento «un premio che cavalca la storia» e salutando Favignana con parole di profondo affetto, invitando inoltre il pubblico a seguire gli appuntamenti successivi del Festival.