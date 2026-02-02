Il Presepe più Bello – Città di Marsala, vent’anni di emozioni e tradizione condivisa

MARSALA – È giunta al termine la ventesima edizione del concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala”, dedicato a Enrico Piccione e organizzato dall’Associazione Stella di Betlemme, una manifestazione che dal 2005 rappresenta una delle iniziative culturali e popolari più longeve della città. Venti anni non sono solo un numero, ma il racconto di una comunità che, anno dopo anno, ha continuato a credere nel valore della tradizione, della creatività e della condivisione.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala “Maria Luisa Famà”, all’interno del Parco Archeologico Lilibeo, a pochi metri dalla nave punica, in un luogo carico di storia che ha fatto da cornice ideale a un’edizione particolarmente sentita ed emozionante. La sala, gremita in ogni ordine di posti, ha accolto partecipanti, famiglie, studenti, docenti e cittadini, testimoniando ancora una volta quanto questo concorso sia radicato nel tessuto sociale marsalese.

Per celebrare il ventennale, l’organizzazione ha voluto invitare tutti i sindaci che hanno amministrato la città dal 2005 ad oggi: Eugenio Galfano, Lorenzo Carini, Giulia Adamo, Alberto Di Girolamo e l’attuale sindaco Massimo Grillo, il cui mandato ha garantito anche quest’anno il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Alla cerimonia era presente solo Eugenio Galfano, primo sindaco del concorso, che ha preso la parola ricordando con emozione la prima edizione e sottolineando come, già allora, fosse convinto che quell’iniziativa sarebbe cresciuta nel tempo.

La ventesima edizione si è articolata in due momenti distinti. La mattina è stata interamente dedicata alle scuole.

La partecipazione è stata imponente: oltre 250 elaborati tra disegni e componimenti poetici, provenienti dagli Istituti Comprensivi De Gasperi–De Vita, Stefano Pellegrino, Garibaldi–Pipitone, Asta–Sturzo e Mazzini–Cavour.

Nel pomeriggio, spazio al concorso tradizionale, riservato a famiglie, chiese e comunità. Anche in questo caso, la sala Famà si è rivelata insufficiente a contenere il pubblico, con persone in piedi e un clima di grande partecipazione. Quaranta i presepi in gara.

Accanto alla competizione, il pomeriggio è stato anche il momento delle emozioni del ventennale. Aurelia Piccione, insieme ai fratelli Vincenzo e Roberta, figli di Enrico Piccione, ha voluto esprimere riconoscenza agli organizzatori storici del concorso. In particolare, sono state consegnate targhe a Calogero Ferreri, Luana Lentini, Patrizia Martinico ed Enzo Amato, persone presenti fin dalle prime edizioni e simbolo della continuità del progetto.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta da membri dell’associazione e da professionisti di diversi ambiti. Ne hanno fatto parte Salvatore Pandolfo, Giuseppina Sansone, Chiara Putaggio ed Enza Licari, insieme a Angelo Barraco, Antonino Casano, Federica Meo, Katia Zichittella, Anna Occhipinti, Violetta Isaia, Antonella Genna, Sergio Martino, Rino Passalacqua e Brigitte Giannone, vincitrice della scorsa edizione.

Fondamentale anche il ruolo dell’Arch. Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico Lilibeo, e della prof.ssa Violetta Isaia, presidente dell’Associazione Amici del Parco, che, oltre a essere padrone di casa, hanno preso parte ai lavori della giuria.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il presepe n. 37 di Giovanna Elisa Ferracane di contrada Digerbato. Seguono Giovanna Fiorami, Giuseppa Maggio, Antonino Umile, Claudio Rallo e Francesco Giacalone. Il premio “Famiglia E. Piccione” per il Presepe Artistico è stato assegnato a Rocco De Vita.

Numerosi anche i premi di categoria, dal presepe più originale a quello più evangelico, ambientalista, evocativo, creativo, naturalistico, fino ai riconoscimenti dedicati alle scuole, ai giovani e alle parrocchie. Grande attenzione anche al Premio Social, che ha registrato numeri impressionanti: 290.000 utenti raggiunti negli ultimi giorni e 90.000 visualizzazioni uniche per l’album dei presepi in gara.

A Pasquale Anastasi è andato il premio per “Il Presepe più Bello in 20 anni”, premio consegnato da Gaspare Veltri che aveva vinto il premio per “Il Presepe più Bello in 10 anni”, nel 2015. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati tutti i vincitori delle venti edizioni, dal 2005 al 2025 per i quali è previsto il conferimento del premio, che sarà consegnato nei prossimi giorni.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla ditta Civello Tour, presente da quasi vent’anni, al Centro Copia 1, all’Amministrazione comunale di Marsala per il patrocinio e a tutti coloro che, in modo visibile o silenzioso, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Vent’anni dopo, Il Presepe più Bello – Città di Marsala continua a essere molto più di un concorso: è memoria, comunità e futuro.

CLASSIFICA DEI PRIMI 6 POSTI:

1° N. 37 – FERRACANE GIOVANNA ELISA – Digerbato

2° N. 17 – FIORAMI GIOVANNA – Via Salemi C.da Cardilla

4° N. 02 – UMILE ANTONINO – C.da Berbaro

5° N. 13 – RALLO CLAUDIO – C.da Addolorata

6° N. 01 – GIACALONE FRANCESCO – Via Grotta del Toro

PREMIO “Famiglia E. Piccione” (Presepe Artistico) al N.11 di DE VITA ROCCO (C.da Bambina).

La Giuria ha anche assegnato i seguenti premi di categoria. PREMI DI CATEGORIA. IL PRESEPE…:

PIÙ BELLO A SCUOLA – N. 30 – I.C. Stefano Pellegrino – Plesso San Michele Rifugio

PIÙ ORIGINALE – N. 06 – Caradonna Vincenzo (pneumatici)

PIÙ EVANGELICO – N. 40 – Lombardo Antonino

PIÙ AMBIENTALISTA – N. 31 – f.lli Di Sfefano Alessandro e Nicolò

PIÙ MOVIMENTATO N. 19 – Barbera Simone

PIÙ EVOCATIVO – N. 12 – Marino Giovanni

PIÙ CREATIVO – N. 15 – Marino Federico

PIÙ BABY – N. 36 – Struppa Benedetta

PIÙ YOUNG N. 07 – Barbera Filippo

PIÙ NATURALISTICO – N. 24 Cordaro Franca

PIÙ BELLO IN CHIESA N. 39 Parrocchia M.SS. della Cava di Ciavolo

PIÙ SIMBOLICO (PREMIO ROSALBA CATALANO – ha premiato la figlia di Rosalba) – N. 10 Marino Maria

PIÙ ARTIGIANALE (PREMIO ANNA MARIA LICARI – ha premiato Agostino Licari, fratello di Anna Maria) N. 20 Tomozei Grabriella

Da alcuni anni il concorso prevede anche un premio “social”. Per la categoria IL PRESEPE PIÙ CLICCATO, vince con 710 like il presepe N. 05 realizzato da Rizzo Francesco su un’APE. Al secondo posto, con 417 like, il presepe N.07 di Filippo Barbera. Al terzo posto, con 350 like, il presepe N. 01 di Francesco Giacalone.

Boom di visualizzazioni sulla Pagina: 290.000 utenti negli ultimi giorni hanno visitato la Pagina Facebook del Concorso. E l’album di tutti i presepi in gara è stato visualizzato da 90.000 utenti unici.

Il concorso si divide in 4 categorie: TRADIZIONALE (riservato alle famiglie, chiese, comunità, etc.), IL PRESEPE PIÙ CLICCATO e le due sezioni riservate agli studenti (SCUOLA) “DISEGNA IL TUO PRESEPE” e “UNA POESIA SUL PRESEPE”.

Sezione DISEGNA IL TUO PRESEPE E UNA POESIA SUL PRESEPE: grande partecipazione per queste due categorie con oltre 250 elaborati realizzati dagli allievi delle scuole marsalesi.

Responsabile (Scuola) Aurelia Piccione. La GIURIA: Prof. Enzo Campisi, Arch. Rino Passalacqua, Dott. Salvatore Pandolfo, Giuseppina Sansone e Chiara Putaggio.

Ecco i vincitori di “DISEGNA IL TUO PRESEPE”:

1° Lara Ditta I G Garibaldi-Pipitone (premia Rino Passalacqua)

2° Federico Licari II D Mazzini-Cavour

2° Sara Monastero VA Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti

3° Bryan Simotti I E Mazzini-Cavour

3° Bianca Pruneri III F Garibaldi-Pipitone

4° Flavio Margiotta V A – Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti

4° Viola Sciacca Stefano Pellegrino plesso San Michele Rifugio

5° Giorgia Tortorici IV A – Stefano Pellegrino plesso Casazze

5° 2C Mazzini-Cavour

6° Cristian Bruno III E – Garibaldi-Pipitone

6° Vanella Siria, Alessia Bonafede, Celeste Novara, Eleonora Laudicina, Mattia Clemente I F I.C. Mazzini-Cavour

Premi di categoria di “DISEGNA IL TUO PRESEPE”:

CATEGORIA S.TE.M. (Scienza, Tecnologia e Matematica): I.C. Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti (Michele Angileri e Alice Mauro della classe V; Davide Angileri, Orlando Fricano, Danilo Mauro e Beatrice Sciacca della classe IV)

PIÙ ARTISTICO: Clarissa Bojic – I H Garibaldi-Pipitone

PIÙ LUMINOSO: Benedetta Bisogno I G Garibaldi-Pipitone

PIÙ SUGGESTIVO: II F – Cavour-Mazzini

PIÙ ARMONIOSO: Ludovica Galassi I F Garibaldi-Pipitone

PIÙ CREATIVO: Emanuele Palumbo – Stefano Pellegrino – Plesso Casazze

PIÙ ESPRESSIVO: Filippo Culotta, Virginia Barile, Gesù, Saverino, Franco, Pulizzi – III E Cavour-Mazzini

PIÙ GRAFICO-POETICO: Martina Bongiorno, Cammarata, De Vita, Licari III A Cavour-Mazzini

PIÙ EVOCATIVO: Emma Titone III F Pipitone-Garibaldi

PIÙ ARTIGIANALE: Sara Crinelli e Alma Raineri I C Pipitone-Garibaldi

PIÙ TRADIZIONE E INNOVAZIONE – II E (I. C. Asta-Sturzo, plesso Asta-Radice)

Ecco i vincitori di “UNA POESIA SUL PRESEPE”:

1° Sharon Abitabile III F De Gasperi-De Vita

2° Gaia Stella III D De Gasperi-De Vita

3° Alessio Girelli V A Garibaldi-Pipitone

4° Urso Matteo III E De Gasperi-De Vita

5° V A Asta-Sturzo – Plesso Boschetti Alberto

6° Sofia Badalucco e Francesco Bonifacio I D Pipitone-Garibaldi

6° Giulia Montalto III G – Mazzini-Cavour

Premi di Categoria di “UNA POESIA SUL PRESEPE”:

RIVELATRICE: Filippo Barbera III A De Gasperi-De Vita

EVOCATIVA: Gioele Giattino I H Garibaldi-Pipitone

I vincitori delle 20 edizioni:

2005: Calogero Ferreri

2006: (ed. sospesa per la perdita di Enrico Piccione)

2007: Giovanni Di Dia

2008: Salvatore Montalbano

2009: Elena La Rosa

2010: Michele Sorrentino

2011: Anna Maria Licari

2012: Stefano Saladino

2013: Gaspare Veltri

2014: Salvatore Donato

2015: Stefano Titone

2016: Enza Licari

2017: Salvatore Donato

2018: Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (ex-aequo)

2019: Stefano Titone

2020: Salvatore Donato

2021: Marino Maria

2022: Gaspare Veltri

2023: Pasquale Anastasi

2024: Brigitte Giannone

2025: Giovanna Elisa Ferracane