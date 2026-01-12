“Il Presepe più Bello”: premiazione domenica 18 gennaio al Parco Archeologico

MARSALA – Saranno resi noti i vincitori della XX edizione del concorso – dedicato a Enrico Piccione – organizzato dall’associazione “Stella di Betlemme”. Nella Sala Conferenze “Famà”, alle 10.30 e alle 16.30, con ingresso libero e gratuito…

Marsala – La premiazione della XX edizione del concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” (dedicato a Enrico Piccione) si terrà domenica 18 gennaio presso il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, nella Sala Conferenze “Famà”, di mattina e di pomeriggio. Alle ore 10.30 per le scuole (“Disegna il tuo Presepe” e “Poesia sul Presepe”. Alle ore 16.30 per le famiglie che hanno realizzato il presepe in casa (“Il Presepe più Bello”). Ingresso libero e gratuito. Si concluderà così la 20esima edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione culturale “Stella di Betlemme” presieduta da don Filippo Romano.

Per il secondo anno consecutivo la premiazione si svolgerà al Parco Archeologico di Lilibeo. Lo scorso anno, la Direttrice del PALM, la dott.ssa Anna Occhipinti, ha espresso “viva soddisfazione per aver ospitato l’iniziativa già consolidata nel territorio e un plauso alla maestria e originalità dei presepi visionati“. La direttrice Occhipinti aveva ribadito lo scorso anno: “L’iniziativa si inserisce nella logica, più volte ribadita, di rendere il nostro Museo la casa di tutti, aprendolo alla città anche per ospitare eventi eterogenei. Vista la difficoltà di trovare un luogo adatto ad accoglierli, ho accettato senza indugio la richiesta dell’Associazione, lieta di poter essere di aiuto”. Mentre la Presidente dell’Associazione “Amici del Parco”, la prof Violetta Isaia, aveva sottolineato “l’importanza della partecipazione che diventa condivisione e apertura verso un mondo di fratellanza”. Entrambe, quest’anno, hanno fatto parte della giuria.

A curare l’organizzazione del concorso sono stati i membri dell’associazione: Calogero Ferreri, don Filippo Romano, Aurelia Piccione, Patrizia Martinico, Luana Lentini, Enzo Amato, Salvatore Pandolfo, Giuseppina Sansone, Alessandro Gagliano, Antonella Li Vigni, Chiara Putaggio ed Enza Licari.

I presepi in gara sono sempre realizzati interamente a mano, con materiali diversi, grande immaginazione, creatività, impegno e dedizione. Anche stavolta il concorso ha coinvolto famiglie, scuole, parrocchie e attività produttive che con tanta fede e passione hanno realizzato il presepe. Sono 40 i presepi in gara da più parti del territorio comunale e decine e decine i disegni e i lavori realizzati dagli studenti delle scuole. Da anni infatti questo concorso punta l’accento su tutti i presepi realizzati in città, molti dei quali sono vere e proprie opere d’arte. Ed anche quest’anno la giuria ha visionato di presenza i presepi in gara.

Ma intanto c’è da premiare, on-line, “Il Presepe più Cliccato” (un concorso parallelo). Le “opere” dei marsalesi sono già sul web, sulla Pagina Facebook del concorso, e possono essere votati da tutti i cittadini fino alle ore 23.59 di sabato 17 gennaio.

Il Concorso è diviso in:

– CONCORSO TRADIZIONALE (XX Edizione). Una giuria di esperti ha valutato le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2025”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.).

– IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (XII Edizione). Tutte le foto degli iscritti al concorso – sia tradizionale che quello del presepe in vetrina – sono state caricate da alcuni giorni sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione”

LE CATEGORIE DEDICATE ALLE SCUOLE MARSALESI

Il Concorso ha previsto anche le categorie dedicata alle scuole marsalesi di ogni ordine e grado: “DISEGNA IL TUO PRESEPE” e “LA POESIA DEL PRESEPE”:

– “DISEGNA IL TUO PRESEPE” – Gli alunni – singolarmente o in gruppo – hanno disegnato, colorato o dipinto un elaborato sulla nascita di Gesù. Non erano previsti vincoli di dimensioni né di materiali da usare, allo scopo di promuovere a 360 gradi la fantasia e creatività di bambini e adolescenti.

– “LA POESIA DEL PRESEPE” – Categoria rivolta agli alunni di tutte le scuole a partire dalla primaria – gli studenti sono stati invitati a redigere un testo poetico – singolarmente o in gruppo – ispirato dalla contemplazione del presepe e della Natività (in senso più ampio). Lo scopo è attivare più forme artistiche per sensibilizzare alla bellezza e ai sentimenti di empatia insiti in questa tradizione, specie in un tempo troppo spesso costellato da solitudini e sempre minori occasioni di condivisione emotiva.

I vincitori delle 19 edizioni:

2005: Calogero Ferreri

2006: (ed. sospesa per la perdita di Enrico Piccione)

2007: Giovanni Di Dia

2008: Salvatore Montalbano

2009: Elena La Rosa

2010: Michele Sorrentino

2011: Anna Maria Licari

2012: Stefano Saladino

2013: Gaspare Veltri

2014: Salvatore Donato

2015: Stefano Titone

2016: Enza Licari

2017: Salvatore Donato

2018: Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (ex-aequo)

2019: Stefano Titone

2020: Salvatore Donato

2021: Marino Maria

2022: Gaspare Veltri

2023: Pasquale Anastasi

2024: Brigitte Giannone

2025: ?