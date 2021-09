Il Presidente del TAR Catania ha sospeso il calendario venatorio da oggi (1 settembre) al 2 ottobre

PALERMO – “Il provvedimento del Presidente del TAR Catania che ha sospeso il

calendario venatorio da oggi (1 settembre) al 2 ottobre è un risultato importante

che segna la sconfitta della scelta del Governo Musumeci di ignorare

gli appelli venuti da più parti per il rinvio della caccia e di

ignorare il buon senso e dare un po’ di respiro al territorio ed alla

fauna siciliani, martoriati da incendi e siccità. E’ anche la

conferma che alcune delle specie inserite nel calendario non possono

in alcun modo essere cacciate, in alcun periodo, come giustamente era

stato segnalato dalle associazioni e da interventi parlamentari”.

Lo dichiara Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi, che

sull’argomento ha anche sottoscritto, con altri deputati del M5S e da

Claudio Fava, un “invito a provvedere” rivolto all’Assessore e al

Direttore dello sviluppo rurale e territoriale.

“Ci aspettiamo che oggi stesso – prosegue Palmeri – senza

atteggiamenti e comportamenti dilatori se non illegittimi, il Governo,

per mano dell’Assessorato competente, notifichi a tutti gli organi ed

enti interessati l’avvenuta sospensione, visto che per altro il

Decreto del Presidente Savasta è pubblicato sul sito della Giustizia

Amministrativa ed è immediatamente esecutivo”.

Per la deputata dei Verdi “siamo di fronte ad un provvedimento

dell’autorità giudiziaria che non può essere né ignorato né disatteso

e chi lo facesse si renderebbe autore di ben più gravi e perseguibili

comportamenti”.