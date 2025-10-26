Il Presidente Renato Schifani ha nominato Nicola Catania vice commissario straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia

PALERMO – L’ex sindaco di Partanna ed ex deputato regionale di Fratelli d’Italia, Nicolò Catania, 56 anni, è stato nominato dal presidente della Regione Renato Schifani subcommissario per la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia: Catania dovrà occuparsi di attuare i piani regionali di gestione dei rifiuti urbani e speciali, dell’iter di approvazione del piano delle bonifiche e dei rapporti con le Srr, le società pubbliche che regolano il servizio nei vari territori e dovrà anche seguire la costruzione dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania, previsti dal Piano regionale dei rifiuti. Catania è stato presidente della Srr Trapani Sud da cui a suo tempo prima della sua elezione a deputato regionale non si è dimesso e per questo è stato dichiarato ineleggibile ed ha dovuto lasciare il seggio nel parlamento siciliano al collega di partito Giuseppe Bica. L’incarico prestigioso assegnatogli in questi giorni da Schifani, formalmente durerà fino al 22 febbraio 2026, ma potrebbe essere prorogato.