Il prof. Giuseppe Notarstefano è il nuovo Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana per il Triennio 2021-24

MAZARA DEL VALLO – Il prof. Giuseppe Notarstefano, 51 anni, è il nuovo Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.

Originario di Canicattì, Agrigento, dove ha incontrato l’AC attraverso la frequenza del

gruppo A.C.R. sin dalla prima media e poi come educatore parrocchiale e membro

dell’équipe diocesana dell’A.C.R.

L’esperienza associativa, e in particolare il servizio educativo e l’impegno sociale, hanno

accompagnato e forgiato le diverse fasi della sua vita: è stato responsabile diocesano

dell’A.C.R. nella diocesi di Agrigento; poi, dal 1999 al 2005, responsabile nazionale

dell’A.C.R., componente del centro studi di A.C., membro del laboratorio nazionale della

formazione, membro del consiglio scientifico dell’istituto Vittorio Bachelet, consigliere

nazionale per il Settore Adulti e dal 2014 sino al prossimo giugno, vicepresidente nazionale

per il Settore Adulti. Dal 2009 al 2019 è stato direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Palermo, tutor del Progetto Policoro e membro del consiglio pastorale diocesano. Collabora attualmente come esperto all’ufficio nazionale PSL e dal 2016 è componente del Comitato scientifico organizzativo delle Settimane Sociali dei cattolici italiani.

Dopo la maturità classica si trasferisce a Milano, dove si laurea in Economia Aziendale

presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”; dopo una breve esperienza lavorativa

presso un istituto finanziario, riprende gli studi universitari conseguendo il dottorato in

Statistica Applicata presso l’Università degli studi di Palermo. Tra il 1999 e il 2001 vince

una borsa di studio presso la Direzione generale del Tesoro, di cui era allora responsabile

Mario Draghi.

È ricercatore strutturato di Statistica economica dal 2001 e ha insegnato in vari corsi nelle

università di Palermo, di Deusto (Bilbao), del Buon Consiglio di Tirana, dell’Università

Salesiana Auxilium e della School of Government della LUISS. Dal 2018 si trasferisce alla

LUMSA, afferendo al dipartimento di Giurisprudenza di Palermo; è anche nominato dal

Magnifico Rettore, Francesco Bonini, componente del Nucleo di valutazione dello stesso

Ateneo. Collabora a numerose società scientifiche, tra le quali la Società Italiana di

Economia Demografia e Statistica, del cui Consiglio direttivo fa parte. È membro della

redazione di Aggiornamenti Sociali, di La Società, di Esperienze Sociali e di Dialoghi.

È autore di numerose pubblicazioni sui temi delle economie regionali, dell’impatto

economico locale del turismo, dei metodi di valutazione delle politiche pubbliche, delle

misure statistiche del benessere e della qualità della vita e dell’impatto dell’economia

sociale. Tra le pubblicazioni recenti va annoverata la curatela dell’annuario 2019 di

Antropologica “Ecologia integrale? Etica, economia e politica in dialogo”, che contiene un

saggio scritto in collaborazione con Enrico Giovannini “L’economia come cura e custodia”.

Ha collaborato come coautore alla stesura del manuale “Politiche pubbliche. Analisi e

valutazione” di Antonio La Spina, edito dal Mulino nel 2020.

Ha promosso sin dal 2009 la costituzione di un network siciliano di Economia Civile in

collaborazione con la Scuola di Economia Civile e la supervisione di Stefano Zamagni,

promuovendo numerose attività di formazione, ricerca e animazione culturale con le

scuole e le università siciliane. È componente del Consiglio direttivo dell’Istituto di

formazione politica “Pedro Arrupe” di Palermo, con cui collabora dal 2004, è membro

dell’Osservatorio Mezzogiorno di Eurispes, del comitato scientifico di “Fa’ la cosa giusta –

Sicilia” e vicepresidente dell’associazione Vivisano Onlus.

Giuseppe Notarstefano è stato nominato, per il triennio 2021-2024, dal Consiglio

permanente della C.E.I. – Conferenza Episcopale Italiana, che lo ha scelto all’interno della

terna di nomi che il Consiglio nazionale dell’Azione cattolica italiana ha indicato dopo la

conclusione della XVII Assemblea nazionale dell’Associazione.

«In Azione cattolica – sono le prime parole del nuovo presidente – tutti abbiamo imparato

ad amare senza riserve e a servire senza guardare l’orologio, perché amare e servire

sono i verbi che coniugano la gioia del Vangelo come ci ha detto Vittorio Bachelet, modello luminoso per tante generazioni di aderenti e responsabili associativi. Credo in un’A.C. che sia seme di rinnovamento civile, capace di promuovere il bene comune»

Nel ringraziare il Presidente uscente Matteo Truffelli per il servizio svolto in questi

anni nella grande famiglia di Azione Cattolica, l’A.C. diocesi di Mazara del Vallo è grata

alla C.E.I. per la nomina di Giuseppe Notarstefano quale nuovo Presidente

Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana. Con orgoglio e con gioia porgiamo a Giuseppe i

nostri auguri perché siamo sicuri che è un grande dono per tutta l’associazione”.