Il Programma di Selinunte Estate

SELINUNTE – All’interno dell’ampio programma di Selinunte Estate – che si apre venerdì 11 luglio – un capitolo è quello del progetto Agorà promosso dall’Assemblea Regionale Siciliana e organizzato da Nova Civitas. L’apertura è affidata sabato 12 luglio alle 21 al giornalista ed ex senatore Gianluigi Paragone che trae dal suo omonimo libro, il monologo Moderno sarà lei: siamo in un piccolo mondo operoso dove, sicuri di non essere spiati o incancreniti su Chat GPT, ci si muove ancora tra partite di pallone in cortile, 45 giri e cassette, dvd noleggiati da Blockbuster, i gettoni grigi del telefono, il Tuttocittà, la Polaroid, i diari. Il 17 luglio tocca al giornalista e vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro, confrontarsi con Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas, sull’evoluzione del mondo occidentale, partendo dall’antichità e arrivando ai giorni nostri, esaminando le tante dinamiche che caratterizzano i retroscena della vita politica nazionale.

Un salto ed eccoci al 20 luglio: approda anche a Selinunte l’applaudito musical sull’emigrazione di Marco Savatteri che ha riletto le pagine di Ester Rizzo: “Camicette bianche” racconta l’epopea di tanti ragazzi e ragazze che presero il mare per cercare una vita migliore, ma soprattutto le storie delle operaie emigrate (tante erano siciliane) che morirono nel 1911 nell’incendio della fabbrica di camicette Triangle Waist Company. Poi i due concerti: attesa il 1 agosto per la voce profonda e passionale di Sarah Jane Morris “cucita” alla chitarra jazz di Tony Remy. Un viaggio musicale tra jazz, rhythm’n’blues, folk e pop, accompagnati da un trio formato da Fabio Lannino (basso elettrico), Francesco Jr Foresta (batteria) e Tommaso Lannino (pianoforte); a loro si uniranno anche il sassofonista Orazio Maugeri e la cantante Maggie Charlton per accogliere, il 2 agosto , il menestrello della notte radiofonica italiana, Nick the Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo: sarà lui a intrattenere il pubblico come pochi altri “crooner”, sia con una scelta di brani che spaziano dal pop raffinato di Burt Bacharach e Sting , alle citazioni jazz.

Agorà è un vero mini festival nel festival monstre di Selinunte Estate: oltre 60 spettacoli, talk, teatro e musica in spazi diversi del Parco archeologico, di Cave di Cusa e del Castello Grifeo di Partanna. Il cartellone è curato dal Parco di Selinunte e da CoopCulture con la collaborazione di Genìa. Sono previste anche visite guidate all’Acropoli e aperitivi al tramonto, per chi non assisterà agli spettacoli.

Biglietti al botteghino del Parco e sul sito www.coopculture.it dove sono disponibili anche tutte le informazioni e le schede degli spettacoli in rassegna.