Il report della Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia) sulla famiglia alla Lumsa di Palermo

PALERMO – L’ultimo report del Centro Internazionale Studi Famiglia (Edizioni San Paolo) sarà presentato il 12 aprile alle 11 al Dipartimento Lumsa di Palermo (Aula 7, via Parlatore 65). Dal 1989 il CISF realizza un rapporto annuale sulla situazione della famiglia in Italia, affrontando temi complessi e precorrendo i tempi, dal dibattito sul costo dei figli al tema del maschile e del femminile, fino a questioni come la progressiva “privatizzazione” della famiglia, il valore delle relazioni intergenerazionali, l’ibridazione delle relazioni attraverso le nuove tecnologie. Il report 2023 si concentra sulle politiche familiari inquadrandole nelle ragioni sociali, giuridiche ed economiche che le rendono “opportune e necessarie”, e offrendo nuove evidenze sulla centralità della famiglia e sulla sua responsabilità sociale. L’evento, promosso da Margherita Daverio, docente di Filosofia del diritto presso la sede di Palermo e membro del Comitato Scientifico del CISF, e dal professore Vincenzo Schirripa, docente di Storia della Pedagogia presso la sede di Palermo, vedrà in apertura i saluti istituzionali di Gabriele Carapezza Figlia, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione. Sono previsti gli interventi di Francesco Belletti, sociologo e direttore del CISF, Giuseppe Zanniello, docente di Docimologia; Marco Cedro, docente di Diritto Tributario, Università LUMSA; Sergio Paternostro, docente di Economia Aziendale, Università LUMSA.