Il ricordo di don Gaspare Morello. In Seminario si presenta il libro di Bronzi

MAZARA DEL VALLO – Chi è stato il sacerdote mazarese don Gaspare Morello? A studiarne la figura è stato Carlo Bronzi, autore del libro “L’azione è il polso dell’universo: vita di don Gaspare Morello” che verrà presentato venerdì 22 maggio, alle ore 18, nell’aula magna san Carlo Borromeo del Seminario vescovile di Mazara del Vallo. L’iniziativa è a cura della sezione Anpi di Mazara del Vallo e della direzione della Biblioteca Diocesana. Alla presentazione sarà presente, tra gli altri, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Bronzi, che fa parte della sezione Anpi di Fermo, da anni è impegnato nella pubblicazione di biografie dei protagonisti della Resistenza locale, con lo scopo di lasciare traccia del loro impegno e sacrificio per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Padre Morello – così tutti lo chiamavano a Mazara del Vallo – per tutto il periodo della seconda guerra mondiale si trovava a Fermo, ricoprendovi il ruolo di preside del locale liceo. E lì, quando la lotta divenne decisiva ricoprì, unico prete in Italia, come di recente ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, il ruolo di presidente del CLN provinciale di Fermo. Il libro di Carlo Bronzi ripercorre la storia straordinaria e l’operato instancabile di questo prete impavido che per tutta la vita si spese per l’affermazione dei valori cristiani con coerente impegno civico, politico, culturale, democratico. Dal suo ritorno a Mazara, al termine della guerra, il suo impegno si volse soprattutto all’educazione delle giovani generazioni, per cui fondò e diresse tutte le scuole superiori oggi esistenti sul territorio cittadino. Dapprima il Liceo classico, poi lo Scientifico, l’istituto tecnico industriale, il Liceo artistico, il Commerciale e il Magistrale.