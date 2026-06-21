Il rito della luce 2026: la Fondazione Antonio Presti celebra il solstizio d’estate alla Piramide – 38° parallelo

MOTTA D’AFFERMO (ME) – La Fondazione Antonio Presti celebra il solstizio d’estate con il Rito della Luce 2026, dando appuntamento Domenica 21 giugno 2026 alla Piramide – 38° parallelo, l’opera monumentale ideata dall’artista e mecenate Antonio Presti, simbolo del museo a cielo aperto Fiumara d’Arte, che per questa occasione verrà eccezionalmente aperta al pubblico per proporre un’esperienza immersiva e spirituale.

“L’immensità dell’immenso” è il titolo della cerimonia e durante il rito il visitatore potrà attraversare l’unico punto d’accesso alla Piramide – 38° parallelo: un lungo cunicolo oscuro, illuminato appena dalla luce che filtra dall’ingresso. Fino all’approdo alla luce del solstizio d’estate, simbolo di rinascita e apertura verso “l’immensità dell’immenso”.

Nel cuore dei Nebrodi, la scultura Piramide – 38° Parallelo viene considerato dai visitatori luogo sacro dell’esperienza interiore, oltre che visione collettiva, rigenerazione culturale e messaggio di speranza per le nuove generazioni.