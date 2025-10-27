Il Romanticismo rivive al Sollima con il pianista Tuccia

MARSALA – Il palcoscenico del Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ha ospitato ieri (26 ottobre) un recital del pianista Nicolò Giuliano Tuccia, inserito nel programma della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, che ha rappresentato una testimonianza di eccellenza artistica.

L’Accademia Beethoven propone inoltre uno spettacolo fuori programma per domenica 31 ottobre, sempre al Teatro Sollima di Marsala alle ore 21:00: il Concerto di Musica Lirica e Poesia “Alla fonte di Euterpe, dea della Musica e della Poesia”. L’opera, scritta da Gianni Bilardello con la collaborazione artistica di Angela Trapani e la regia di Giorgio Magnato, vedrà la partecipazione di un cast di Maestri d’eccezione: Salvy Marino Benvegna (tenore), Antonella Urso (soprano), Rosanna Angileri (violino), Leonardo Pavia (pianoforte), Nicolò Guirreri (violoncello), Angela Trapani (presentatrice) e Annaclara Patti (attrice).